СМИ: США хотят лишить юридического статуса более 530 тысяч мигрантов
NBC: США хотят лишить юридического статуса более 530 тысяч мигрантов
© AP Photo / Andres LeightonДосмотр мигрантов
© AP Photo / Andres Leighton
Досмотр мигрантов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа собирается лишить временного юридического статуса свыше 530 тысяч мигрантов, в случае одобрения инициативы срок действия программ их временного пребывания в стране прекратится 24 апреля, сообщает телеканал NBC со ссылкой на документ.
Согласно данным телеканала, речь идет о мигрантах, въехавших по специальной программе, введенной при бывшем президенте США Джо Байдене в 2023 году. Программа позволяла иностранцам въезжать в США при поддержке американского спонсора и работать в стране на протяжении двух лет. По данным телеканала NBC, в 2024 году власти ненадолго приостанавливали прием мигрантов по данной программе из-за опасений, что ее использовали для мошеннических операций.
Как сообщает NBC, соответствующий документ, предположительно, опубликуют во вторник, после чего срок действия программ временного пребывания мигрантов в США должен будет завершиться 24 апреля. При этом указывается, что иностранцев, воспользовавшихся программой и затем получивших законный иммиграционный статус, не обяжут покидать страну.
"Эти программы не приносят значительной общественной пользы, не являются необходимыми для снижения уровня нелегальной иммиграции, недостаточно смягчают последствия нелегальной иммиграции в США, не служат своим целям и противоречат внешнеполитическим целям администрации (Трампа - ред.)", - цитирует телеканал заявление министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.