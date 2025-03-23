https://ria.ru/20250323/ssha-2006737086.html

СМИ: США хотят лишить юридического статуса более 530 тысяч мигрантов

СМИ: США хотят лишить юридического статуса более 530 тысяч мигрантов - РИА Новости, 23.03.2025

СМИ: США хотят лишить юридического статуса более 530 тысяч мигрантов

Администрация президента США Дональда Трампа собирается лишить временного юридического статуса свыше 530 тысяч мигрантов, в случае одобрения инициативы срок... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T05:00:00+03:00

2025-03-23T05:00:00+03:00

2025-03-23T05:00:00+03:00

в мире

сша

куба

гаити

дональд трамп

джо байден

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996086671_0:309:3091:2048_1920x0_80_0_0_17b7b16053da8b61567d4e81f1706b22.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа собирается лишить временного юридического статуса свыше 530 тысяч мигрантов, в случае одобрения инициативы срок действия программ их временного пребывания в стране прекратится 24 апреля, сообщает телеканал NBC со ссылкой на документ. Согласно данным телеканала, речь идет о мигрантах, въехавших по специальной программе, введенной при бывшем президенте США Джо Байдене в 2023 году. Программа позволяла иностранцам въезжать в США при поддержке американского спонсора и работать в стране на протяжении двух лет. По данным телеканала NBC, в 2024 году власти ненадолго приостанавливали прием мигрантов по данной программе из-за опасений, что ее использовали для мошеннических операций. "Администрация Трампа намерена лишить временного юридического статуса более чем 530 тысяч человек, прибывших в США с Кубы, Гаити, из Никарагуа и Венесуэлы по программам разрешения на въезд и временное пребывание иностранцев в США, разработанных при Байдене", - говорится в сообщении телеканала. Как сообщает NBC, соответствующий документ, предположительно, опубликуют во вторник, после чего срок действия программ временного пребывания мигрантов в США должен будет завершиться 24 апреля. При этом указывается, что иностранцев, воспользовавшихся программой и затем получивших законный иммиграционный статус, не обяжут покидать страну. "Эти программы не приносят значительной общественной пользы, не являются необходимыми для снижения уровня нелегальной иммиграции, недостаточно смягчают последствия нелегальной иммиграции в США, не служат своим целям и противоречат внешнеполитическим целям администрации (Трампа - ред.)", - цитирует телеканал заявление министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

https://ria.ru/20250322/ssha-2006669953.html

https://ria.ru/20250318/tramp-2005725576.html

сша

куба

гаити

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, куба, гаити, дональд трамп, джо байден, nbc