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СМИ: США хотят лишить юридического статуса более 530 тысяч мигрантов - РИА Новости, 23.03.2025
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05:00 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/ssha-2006737086.html
СМИ: США хотят лишить юридического статуса более 530 тысяч мигрантов
СМИ: США хотят лишить юридического статуса более 530 тысяч мигрантов - РИА Новости, 23.03.2025
СМИ: США хотят лишить юридического статуса более 530 тысяч мигрантов
Администрация президента США Дональда Трампа собирается лишить временного юридического статуса свыше 530 тысяч мигрантов, в случае одобрения инициативы срок... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T05:00:00+03:00
2025-03-23T05:00:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа собирается лишить временного юридического статуса свыше 530 тысяч мигрантов, в случае одобрения инициативы срок действия программ их временного пребывания в стране прекратится 24 апреля, сообщает телеканал NBC со ссылкой на документ. Согласно данным телеканала, речь идет о мигрантах, въехавших по специальной программе, введенной при бывшем президенте США Джо Байдене в 2023 году. Программа позволяла иностранцам въезжать в США при поддержке американского спонсора и работать в стране на протяжении двух лет. По данным телеканала NBC, в 2024 году власти ненадолго приостанавливали прием мигрантов по данной программе из-за опасений, что ее использовали для мошеннических операций. "Администрация Трампа намерена лишить временного юридического статуса более чем 530 тысяч человек, прибывших в США с Кубы, Гаити, из Никарагуа и Венесуэлы по программам разрешения на въезд и временное пребывание иностранцев в США, разработанных при Байдене", - говорится в сообщении телеканала. Как сообщает NBC, соответствующий документ, предположительно, опубликуют во вторник, после чего срок действия программ временного пребывания мигрантов в США должен будет завершиться 24 апреля. При этом указывается, что иностранцев, воспользовавшихся программой и затем получивших законный иммиграционный статус, не обяжут покидать страну. "Эти программы не приносят значительной общественной пользы, не являются необходимыми для снижения уровня нелегальной иммиграции, недостаточно смягчают последствия нелегальной иммиграции в США, не служат своим целям и противоречат внешнеполитическим целям администрации (Трампа - ред.)", - цитирует телеканал заявление министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20250322/ssha-2006669953.html
https://ria.ru/20250318/tramp-2005725576.html
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в мире, сша, куба, гаити, дональд трамп, джо байден, nbc
В мире, США, Куба, Гаити, Дональд Трамп, Джо Байден, NBC
СМИ: США хотят лишить юридического статуса более 530 тысяч мигрантов

NBC: США хотят лишить юридического статуса более 530 тысяч мигрантов

© AP Photo / Andres LeightonДосмотр мигрантов
Досмотр мигрантов - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Andres Leighton
Досмотр мигрантов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа собирается лишить временного юридического статуса свыше 530 тысяч мигрантов, в случае одобрения инициативы срок действия программ их временного пребывания в стране прекратится 24 апреля, сообщает телеканал NBC со ссылкой на документ.
Согласно данным телеканала, речь идет о мигрантах, въехавших по специальной программе, введенной при бывшем президенте США Джо Байдене в 2023 году. Программа позволяла иностранцам въезжать в США при поддержке американского спонсора и работать в стране на протяжении двух лет. По данным телеканала NBC, в 2024 году власти ненадолго приостанавливали прием мигрантов по данной программе из-за опасений, что ее использовали для мошеннических операций.
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"Администрация Трампа намерена лишить временного юридического статуса более чем 530 тысяч человек, прибывших в США с Кубы, Гаити, из Никарагуа и Венесуэлы по программам разрешения на въезд и временное пребывание иностранцев в США, разработанных при Байдене", - говорится в сообщении телеканала.
Как сообщает NBC, соответствующий документ, предположительно, опубликуют во вторник, после чего срок действия программ временного пребывания мигрантов в США должен будет завершиться 24 апреля. При этом указывается, что иностранцев, воспользовавшихся программой и затем получивших законный иммиграционный статус, не обяжут покидать страну.
"Эти программы не приносят значительной общественной пользы, не являются необходимыми для снижения уровня нелегальной иммиграции, недостаточно смягчают последствия нелегальной иммиграции в США, не служат своим целям и противоречат внешнеполитическим целям администрации (Трампа - ред.)", - цитирует телеканал заявление министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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В миреСШАКубаГаитиДональд ТрампДжо БайденNBC
 
 
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