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СМИ: работники "Голоса Америки"* подали иск против администрации Трампа - РИА Новости, 23.03.2025
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03:00 23.03.2025 (обновлено: 04:07 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/ssha-2006733191.html
СМИ: работники "Голоса Америки"* подали иск против администрации Трампа
СМИ: работники "Голоса Америки"* подали иск против администрации Трампа - РИА Новости, 23.03.2025
СМИ: работники "Голоса Америки"* подали иск против администрации Трампа
Сотрудники "Голоса Америки"* (признано в РФ СМИ-иноагентом) после прекращения финансирования от США подали иск против членов администрации американского... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T03:00:00+03:00
2025-03-23T04:07:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Сотрудники "Голоса Америки"* (признано в РФ СМИ-иноагентом) после прекращения финансирования от США подали иск против членов администрации американского президента Дональда Трампа, обвинив их в якобы незаконном закрытии СМИ, сообщает американская газета Washington Post. "Шесть журналистов "Голоса Америки"*, включая бывшего главу (отдела, освещающего - ред.) Белый дом, подали... иск против членов администрации Трампа, обвинив чиновников в незаконном закрытии СМИ, финансируемого из федерального бюджета", - говорится в публикации издания. Согласно изданию, иск был подан в пятницу в суд Нью-Йорка. Истцы потребовали восстановить работу СМИ, заявив, что решение администрации Трампа якобы противоречит федеральным законам США. Ранее Трамп подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"** (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки"* (признано в РФ СМИ-иноагентом). Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.* СМИ, признанное в России иноагентом.** СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.
https://ria.ru/20250316/simonjan-2005387710.html
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в мире, россия, сша, нью-йорк (город), дональд трамп
В мире, Россия, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп
СМИ: работники "Голоса Америки"* подали иск против администрации Трампа

WP: работники "Голоса Америки" подали иск против администрации Трампа

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Сотрудники "Голоса Америки"* (признано в РФ СМИ-иноагентом) после прекращения финансирования от США подали иск против членов администрации американского президента Дональда Трампа, обвинив их в якобы незаконном закрытии СМИ, сообщает американская газета Washington Post.
"Шесть журналистов "Голоса Америки"*, включая бывшего главу (отдела, освещающего - ред.) Белый дом, подали... иск против членов администрации Трампа, обвинив чиновников в незаконном закрытии СМИ, финансируемого из федерального бюджета", - говорится в публикации издания.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Симоньян назвала закрытие "Голоса Америки"* и "Радио Свобода"** праздником
16 марта, 23:11
Согласно изданию, иск был подан в пятницу в суд Нью-Йорка. Истцы потребовали восстановить работу СМИ, заявив, что решение администрации Трампа якобы противоречит федеральным законам США.
Ранее Трамп подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"** (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки"* (признано в РФ СМИ-иноагентом). Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.
* СМИ, признанное в России иноагентом.
** СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
"Радио Свобода"* подало иск против агентства США по глобальным медиа
19 марта, 04:07
 
В миреРоссияСШАНью-Йорк (город)Дональд Трамп
 
 
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