https://ria.ru/20250323/ssha-2006733191.html

СМИ: работники "Голоса Америки"* подали иск против администрации Трампа

СМИ: работники "Голоса Америки"* подали иск против администрации Трампа - РИА Новости, 23.03.2025

СМИ: работники "Голоса Америки"* подали иск против администрации Трампа

Сотрудники "Голоса Америки"* (признано в РФ СМИ-иноагентом) после прекращения финансирования от США подали иск против членов администрации американского... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T03:00:00+03:00

2025-03-23T03:00:00+03:00

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Сотрудники "Голоса Америки"* (признано в РФ СМИ-иноагентом) после прекращения финансирования от США подали иск против членов администрации американского президента Дональда Трампа, обвинив их в якобы незаконном закрытии СМИ, сообщает американская газета Washington Post. "Шесть журналистов "Голоса Америки"*, включая бывшего главу (отдела, освещающего - ред.) Белый дом, подали... иск против членов администрации Трампа, обвинив чиновников в незаконном закрытии СМИ, финансируемого из федерального бюджета", - говорится в публикации издания. Согласно изданию, иск был подан в пятницу в суд Нью-Йорка. Истцы потребовали восстановить работу СМИ, заявив, что решение администрации Трампа якобы противоречит федеральным законам США. Ранее Трамп подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"** (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки"* (признано в РФ СМИ-иноагентом). Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.* СМИ, признанное в России иноагентом.** СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.

https://ria.ru/20250316/simonjan-2005387710.html

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в мире, россия, сша, нью-йорк (город), дональд трамп