https://ria.ru/20250323/spetsoperatsiya-2006802845.html

Спецоперация, 23 марта: ВС России взяли под контроль Срибное в ДНР

Спецоперация, 23 марта: ВС России взяли под контроль Срибное в ДНР - РИА Новости, 23.03.2025

Спецоперация, 23 марта: ВС России взяли под контроль Срибное в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Срибное в Донбассе, потери украинских войск за сутки составили до 1380 человек, нанесено поражение... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T17:37:00+03:00

2025-03-23T17:37:00+03:00

2025-03-23T17:48:00+03:00

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Срибное в Донбассе, потери украинских войск за сутки составили до 1380 человек, нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины, центрам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, цехам их производства и местам хранения. Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты 10 управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 224 беспилотников. ВС России взяли под контроль Срибное в ДНРАрмия России взяла под контроль населенный пункт Срибное в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. По информации военного ведомства, освобождение произошло в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр". ВСУ потеряли в Курской области более 190 военных За сутки потери ВСУ в Курской области составили более 190 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, пять артиллерийских орудий, шесть минометов, пусковая установка РСЗО, а также два склада боеприпасов. Всего за время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли более 69 510 военнослужащих, 400 танков. ПВО сбила 60 украинских БПЛА над 7 регионами РоссииМинобороны РФ сообщило о 59 уничтоженных за ночь БПЛА: 29 - над Ростовской областью, 20 – над Астраханской, по три – над Воронежской и Волгоградской, два - над Крымом, по одному - над Курской и Саратовской областями. Около 8.00 мск еще один дрон был сбит над территорией республики Крым. В Астраханской области повреждено жилое строение после атаки дронов "Атака БПЛА северной части региона. Службы РЭБ и ПВО отработали штатно. По данным Минобороны, 20 дронов нейтрализовано. К сожалению, при падении обломков одного из БПЛА пострадало жилое строение, автомобиль", - написал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале. Администрация Ахтубинского района области сообщила, что в Ахтубинске обнаружили неразорвавшийся снаряд после атаки БПЛА, на базе школы для жителей организован пункт временного размещения. Отмечается, что в части города от района Спутника до конца Северного городка будут отключены газ и свет до устранения последствий атаки БПЛА. Кроме того, в районе Владимировки будет включена сирена с длинным гудком, означающим режим "Внимание". Белый дом нацелен на соглашение о перемирии по Украине к 20 апреля "Белый дом нацелен на соглашение о перемирии к 20 апреля, на которое в этом году выпадает Пасха как в западных, так и в православных церквях, но признает, что эти сроки могут сместиться с учетом крупных расхождений в позициях двух сторон", - передает Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с этими планами. Также, по информации агентства, Белый дом пока не согласился на ограничения поставок оружия Киеву в рамках работы над соглашением о перемирии. Песков: встрече Путина и Трампа должны предшествовать непростые техпереговоры Встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должны предшествовать непростые технические контакты, переговорщики в понедельник отправятся в Эр-Рияд, чтобы начать этот сложный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину. Он также заявил, что переговоры по возможному возобновлению черноморской инициативы будут непростыми. По словам Пескова, несоблюдение Киевом договоренностей об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре может стать поводом для новых контактов президентов Путина и Трампа. "Без устранения первопричин конфликта вокруг Украины остановить войну невозможно", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250323/spetsoperatsiya-2006760891.html

https://ria.ru/20250323/doroga-2006791495.html

https://ria.ru/20250323/ukraina-2006755682.html

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