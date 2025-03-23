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Маскировка не мешает БПЛА обнаруживать артиллерию ВСУ, рассказал боец - РИА Новости, 23.03.2025
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06:36 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/spetsoperatsiya-2006739394.html
Маскировка не мешает БПЛА обнаруживать артиллерию ВСУ, рассказал боец
Маскировка не мешает БПЛА обнаруживать артиллерию ВСУ, рассказал боец - РИА Новости, 23.03.2025
Маскировка не мешает БПЛА обнаруживать артиллерию ВСУ, рассказал боец
Российский разведывательный беспилотник выявляет украинскую артиллерию по тепловой сигнатуре независимо от маскировки, рассказал РИА Новости командир расчета... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T06:36:00+03:00
2025-03-23T06:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Российский разведывательный беспилотник выявляет украинскую артиллерию по тепловой сигнатуре независимо от маскировки, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА Supercam S350 1-й Славянской бригады 51-й армии группировки "Центр" Андрей Мартьянов. "Находим по тепловой сигнатуре, либо вскрываем, когда они ведут огонь - очень хорошо видно вспышку, особенно с крупных стволов, которые 155 миллиметров... Самоходная гусеничная гаубица, проблем нет - все засекается с маскировкой, не сильно помогает, особенно в тепловизор это все очень хорошо видно", - сказал Мартьянов. По его словам, разведывательный БПЛА позволяет проводить разведку на дистанции свыше 50 километров, на высоте от 2,5 до 5 километров, при этом находится в воздухе 2,5-3 часа, преодолевая в обшей сложности за один вылет около 240 километров. Он пояснил, что БПЛА осуществляет наведение, а также служит средством объективного контроля поражения целей, в том числе и авиацией. "Используемый БПЛА - это для противника очень малозаметная цель, так как это не бензиновый двигатель, это электрический самолет, соответственно, тепловая сигнатура у него не сильно большая. Зенитно-ракетным комплексом противника обнаружить крыло-разведчик сложно, а сбивать - слишком дорого. Самое сложное в работе - это обстановка с РЭБ противника и дроны-охотники, но тоже нашли средства борьбы с ними, - уклоняемся", - пояснил собеседник агентства. Мартьянов добавил, что у беспилотника есть функция возвращения в случае прерывания связи с наземным управлением. Для борьбы с дронами-охотниками на борту установлен частотный анализатор, который выявляет чужие радиосигналы и беспилотник при этом начинает маневрировать. "Спектр анализатора на борту появился, соответственно, после этого самолет включает так называемую "змейку" - резко крен влево, резко крен вправо и по змейке пытается уйти от дрона-охотника", - рассказал военнослужащий.
https://ria.ru/20250323/konstantinovka-2006739146.html
https://ria.ru/20250323/spetsoperatsiya-2006737693.html
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технологии
Специальная военная операция на Украине, Технологии
Маскировка не мешает БПЛА обнаруживать артиллерию ВСУ, рассказал боец

Боец Мартьянов: маскировка не мешает БПЛА обнаруживать артиллерию ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Российский разведывательный беспилотник выявляет украинскую артиллерию по тепловой сигнатуре независимо от маскировки, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА Supercam S350 1-й Славянской бригады 51-й армии группировки "Центр" Андрей Мартьянов.
"Находим по тепловой сигнатуре, либо вскрываем, когда они ведут огонь - очень хорошо видно вспышку, особенно с крупных стволов, которые 155 миллиметров... Самоходная гусеничная гаубица, проблем нет - все засекается с маскировкой, не сильно помогает, особенно в тепловизор это все очень хорошо видно", - сказал Мартьянов.
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По его словам, разведывательный БПЛА позволяет проводить разведку на дистанции свыше 50 километров, на высоте от 2,5 до 5 километров, при этом находится в воздухе 2,5-3 часа, преодолевая в обшей сложности за один вылет около 240 километров. Он пояснил, что БПЛА осуществляет наведение, а также служит средством объективного контроля поражения целей, в том числе и авиацией.
"Используемый БПЛА - это для противника очень малозаметная цель, так как это не бензиновый двигатель, это электрический самолет, соответственно, тепловая сигнатура у него не сильно большая. Зенитно-ракетным комплексом противника обнаружить крыло-разведчик сложно, а сбивать - слишком дорого. Самое сложное в работе - это обстановка с РЭБ противника и дроны-охотники, но тоже нашли средства борьбы с ними, - уклоняемся", - пояснил собеседник агентства.
Мартьянов добавил, что у беспилотника есть функция возвращения в случае прерывания связи с наземным управлением. Для борьбы с дронами-охотниками на борту установлен частотный анализатор, который выявляет чужие радиосигналы и беспилотник при этом начинает маневрировать.
"Спектр анализатора на борту появился, соответственно, после этого самолет включает так называемую "змейку" - резко крен влево, резко крен вправо и по змейке пытается уйти от дрона-охотника", - рассказал военнослужащий.
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