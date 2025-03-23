https://ria.ru/20250323/spetsoperatsiya-2006737693.html
Штурмовик "Днепра" в одиночку уничтожил два блиндажа ВСУ севернее Работино
Штурмовик "Днепра" в одиночку уничтожил два блиндажа ВСУ севернее Работино - РИА Новости, 23.03.2025
Штурмовик "Днепра" в одиночку уничтожил два блиндажа ВСУ севернее Работино
Военнослужащий штурмового подразделения 58-й армии группировки войск "Днепр" в одиночку, подобравшись вплотную, уничтожил противотанковыми минами два блиндажа с РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T05:10:00+03:00
2025-03-23T05:10:00+03:00
2025-03-23T05:10:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Военнослужащий штурмового подразделения 58-й армии группировки войск "Днепр" в одиночку, подобравшись вплотную, уничтожил противотанковыми минами два блиндажа с личным составом ВСУ севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Боец с позывным "Препод" вызвался на это опасное задание добровольцем. В зоне ответственности гвардейского мотострелкового полка севернее Работино воздушная разведка обнаружила два блиндажа с пехотой ВСУ. Российские подразделения нанесли по позициям удары артиллерией и FPV-дронами, загнав противника в укрытия. Для их полного уничтожения решили применить мины ТМ-62. "Рано утром "Препод", взяв две противотанковые мины, антитепловизионную накидку, в средствах бронезащиты выдвинулся на задание. Операторы БПЛА сопровождали его и указывали направление движения. Пройдя до опорного пункта ВСУ, он незаметно для украинских боевиков подобрался к блиндажу и закинул туда первую противотанковую мину", - сообщили в Минобороны. Аналогичным образом военнослужащий спустя некоторое время уничтожил второй блиндаж и вернулся в свое подразделение. "В результате героических, смелых и решительных действий военнослужащего с позывным "Препод", уничтожившего большое количество противника в укрытиях опорного пункта, штурмовые подразделения гвардейского мотострелкового полка смогли беспрепятственно зайти в опорный пункт ВСУ, занять его и произвести зачистку", - отметили в военном ведомстве. В Минобороны добавили, что штурмовые подразделения 58-й армии продолжают плановое продвижение вперед, постепенно вытесняя украинские формирования на ореховском направлении в Запорожской области.
https://ria.ru/20250323/spetsoperatsiya-2006737568.html
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работино, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Штурмовик "Днепра" в одиночку уничтожил два блиндажа ВСУ севернее Работино
Минобороны: штурмовик в одиночку уничтожил два блиндажа ВСУ севернее Работино
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Военнослужащий штурмового подразделения 58-й армии группировки войск "Днепр" в одиночку, подобравшись вплотную, уничтожил противотанковыми минами два блиндажа с личным составом ВСУ севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
Боец с позывным "Препод" вызвался на это опасное задание добровольцем. В зоне ответственности гвардейского мотострелкового полка севернее Работино
воздушная разведка обнаружила два блиндажа с пехотой ВСУ
. Российские подразделения нанесли по позициям удары артиллерией и FPV-дронами, загнав противника в укрытия. Для их полного уничтожения решили применить мины ТМ-62.
"Рано утром "Препод", взяв две противотанковые мины, антитепловизионную накидку, в средствах бронезащиты выдвинулся на задание. Операторы БПЛА сопровождали его и указывали направление движения. Пройдя до опорного пункта ВСУ, он незаметно для украинских боевиков подобрался к блиндажу и закинул туда первую противотанковую мину", - сообщили в Минобороны.
Аналогичным образом военнослужащий спустя некоторое время уничтожил второй блиндаж и вернулся в свое подразделение.
"В результате героических, смелых и решительных действий военнослужащего с позывным "Препод", уничтожившего большое количество противника в укрытиях опорного пункта, штурмовые подразделения гвардейского мотострелкового полка смогли беспрепятственно зайти в опорный пункт ВСУ, занять его и произвести зачистку", - отметили в военном ведомстве.
В Минобороны добавили, что штурмовые подразделения 58-й армии продолжают плановое продвижение вперед, постепенно вытесняя украинские формирования на ореховском направлении в Запорожской области
.