https://ria.ru/20250323/spetsoperatsiya-2006737693.html

Штурмовик "Днепра" в одиночку уничтожил два блиндажа ВСУ севернее Работино

Штурмовик "Днепра" в одиночку уничтожил два блиндажа ВСУ севернее Работино - РИА Новости, 23.03.2025

Штурмовик "Днепра" в одиночку уничтожил два блиндажа ВСУ севернее Работино

Военнослужащий штурмового подразделения 58-й армии группировки войск "Днепр" в одиночку, подобравшись вплотную, уничтожил противотанковыми минами два блиндажа с РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T05:10:00+03:00

2025-03-23T05:10:00+03:00

2025-03-23T05:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

работино

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_956b09465def56aa6760de4bf16a4955.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Военнослужащий штурмового подразделения 58-й армии группировки войск "Днепр" в одиночку, подобравшись вплотную, уничтожил противотанковыми минами два блиндажа с личным составом ВСУ севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Боец с позывным "Препод" вызвался на это опасное задание добровольцем. В зоне ответственности гвардейского мотострелкового полка севернее Работино воздушная разведка обнаружила два блиндажа с пехотой ВСУ. Российские подразделения нанесли по позициям удары артиллерией и FPV-дронами, загнав противника в укрытия. Для их полного уничтожения решили применить мины ТМ-62. "Рано утром "Препод", взяв две противотанковые мины, антитепловизионную накидку, в средствах бронезащиты выдвинулся на задание. Операторы БПЛА сопровождали его и указывали направление движения. Пройдя до опорного пункта ВСУ, он незаметно для украинских боевиков подобрался к блиндажу и закинул туда первую противотанковую мину", - сообщили в Минобороны. Аналогичным образом военнослужащий спустя некоторое время уничтожил второй блиндаж и вернулся в свое подразделение. "В результате героических, смелых и решительных действий военнослужащего с позывным "Препод", уничтожившего большое количество противника в укрытиях опорного пункта, штурмовые подразделения гвардейского мотострелкового полка смогли беспрепятственно зайти в опорный пункт ВСУ, занять его и произвести зачистку", - отметили в военном ведомстве. В Минобороны добавили, что штурмовые подразделения 58-й армии продолжают плановое продвижение вперед, постепенно вытесняя украинские формирования на ореховском направлении в Запорожской области.

https://ria.ru/20250323/spetsoperatsiya-2006737568.html

https://ria.ru/20250323/poteri-2006737395.html

работино

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

работино, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)