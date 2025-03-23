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Экипаж Ка-52м нанес удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/spetsoperatsiya-2006737568.html
Экипаж Ка-52м нанес удар по ВСУ в Курской области
Экипаж Ка-52м нанес удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.03.2025
Экипаж Ка-52м нанес удар по ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ка-52м нанес удар по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T05:08:00+03:00
2025-03-23T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52м нанес удар по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям ВСУ. "После применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20250323/poteri-2006737395.html
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Экипаж Ка-52м нанес удар по ВСУ в Курской области

Минобороны: экипаж Ка-52м нанес удар по ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52
Ударный вертолет Ка-52 - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Ударный вертолет Ка-52. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52м нанес удар по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям ВСУ.
"После применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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