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Экипаж Ка-52м нанес удар по ВСУ в Курской области
Экипаж Ка-52м нанес удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.03.2025
Экипаж Ка-52м нанес удар по ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ка-52м нанес удар по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T05:08:00+03:00
2025-03-23T05:08:00+03:00
2025-03-23T05:08:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52м нанес удар по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям ВСУ. "После применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", - сообщили в Минобороны.
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Экипаж Ка-52м нанес удар по ВСУ в Курской области
Минобороны: экипаж Ка-52м нанес удар по ВСУ в Курской области