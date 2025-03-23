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SpaceX может получить крупные госконтракты из-за влияния Маска на Трампа - РИА Новости, 23.03.2025
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15:36 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/spacex-2006786940.html
SpaceX может получить крупные госконтракты из-за влияния Маска на Трампа
SpaceX может получить крупные госконтракты из-за влияния Маска на Трампа - РИА Новости, 23.03.2025
SpaceX может получить крупные госконтракты из-за влияния Маска на Трампа
Американская компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, старается получить многомиллиардные госконтракты, чему может способствовать роль Маска... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T15:36:00+03:00
2025-03-23T15:36:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Американская компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, старается получить многомиллиардные госконтракты, чему может способствовать роль Маска в Белом доме, а также его союзники, занимающие государственные посты, пишет газета New York Times. "SpaceX предпринимает усилия по заключению новых многомиллиардных госконтрактов в ряде направлений деятельности правительства", - пишет New York Times со ссылкой на десять действующих и бывших федеральных чиновников. Издание отмечает, что увеличение финансирования SpaceX отчасти станет результатом деятельности президента США Дональда Трампа, союзников и подчиненных Маска, которые сейчас занимают государственные посты. Как сообщается, на текущий момент у SpaceX есть по меньшей мере четыре находящихся на рассмотрении Федерального управления гражданской авиации (FAA) запроса на строительство новых стартовых площадок для ракет и разрешение на более частые пуски с федеральных космодромов. При этом в марте, согласно сообщению газеты, компания приблизилась к одобрению одного из запросов, что увеличило количество допустимых стартов ракеты Falcon 9 со стартовой площадки во Флориде за год до 120, то есть "более чем вдвое". "Мы никогда не узнаем, на самом ли деле SpaceX будут побеждать в тендерах... потому что у всех правительственных учреждений, призванных предотвращать коррупцию и конфликты интересов, было уволено руководство или прекращено финансирование", - приводит издание слова исполнительного директора специализирующейся на федеральных контрактах организации Project on Government Oversight Даниэль Брайан. Ранее газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц. По их словам, Маск ведет себя, как сопрезидент. Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
https://ria.ru/20250315/tramp-2005175696.html
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в мире, сша, флорида, илон маск, дональд трамп, майк джонсон, spacex, nbc
В мире, США, Флорида, Илон Маск, Дональд Трамп, Майк Джонсон, SpaceX, NBC
SpaceX может получить крупные госконтракты из-за влияния Маска на Трампа

NYT: SpaceX может получить миллиардные контракты из-за роли Маска в Белом Доме

© AP Photo / Britta Pedersen/PoolВладелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск
Владелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Britta Pedersen/Pool
Владелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Американская компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, старается получить многомиллиардные госконтракты, чему может способствовать роль Маска в Белом доме, а также его союзники, занимающие государственные посты, пишет газета New York Times.
"SpaceX предпринимает усилия по заключению новых многомиллиардных госконтрактов в ряде направлений деятельности правительства", - пишет New York Times со ссылкой на десять действующих и бывших федеральных чиновников.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
В США назвали Маска щитом Трампа от критики
15 марта, 12:27
Издание отмечает, что увеличение финансирования SpaceX отчасти станет результатом деятельности президента США Дональда Трампа, союзников и подчиненных Маска, которые сейчас занимают государственные посты.
Как сообщается, на текущий момент у SpaceX есть по меньшей мере четыре находящихся на рассмотрении Федерального управления гражданской авиации (FAA) запроса на строительство новых стартовых площадок для ракет и разрешение на более частые пуски с федеральных космодромов. При этом в марте, согласно сообщению газеты, компания приблизилась к одобрению одного из запросов, что увеличило количество допустимых стартов ракеты Falcon 9 со стартовой площадки во Флориде за год до 120, то есть "более чем вдвое".
"Мы никогда не узнаем, на самом ли деле SpaceX будут побеждать в тендерах... потому что у всех правительственных учреждений, призванных предотвращать коррупцию и конфликты интересов, было уволено руководство или прекращено финансирование", - приводит издание слова исполнительного директора специализирующейся на федеральных контрактах организации Project on Government Oversight Даниэль Брайан.
Ранее газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц. По их словам, Маск ведет себя, как сопрезидент.
Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
Абонентский терминал спутниковой системы связи Starlink - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Американское госагентство заключило контракт с Starlink, сообщили СМИ
8 марта, 19:39
 
В миреСШАФлоридаИлон МаскДональд ТрампМайк ДжонсонSpaceXNBC
 
 
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