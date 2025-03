https://ria.ru/20250323/spacex-2006786940.html

SpaceX может получить крупные госконтракты из-за влияния Маска на Трампа

SpaceX может получить крупные госконтракты из-за влияния Маска на Трампа - РИА Новости, 23.03.2025

SpaceX может получить крупные госконтракты из-за влияния Маска на Трампа

Американская компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, старается получить многомиллиардные госконтракты, чему может способствовать роль Маска... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T15:36:00+03:00

2025-03-23T15:36:00+03:00

2025-03-23T15:36:00+03:00

в мире

сша

флорида

илон маск

дональд трамп

майк джонсон

spacex

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595995998_0:135:2944:1791_1920x0_80_0_0_4c50cc8632b05c0b8c4cfa6c19a53a7b.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Американская компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, старается получить многомиллиардные госконтракты, чему может способствовать роль Маска в Белом доме, а также его союзники, занимающие государственные посты, пишет газета New York Times. "SpaceX предпринимает усилия по заключению новых многомиллиардных госконтрактов в ряде направлений деятельности правительства", - пишет New York Times со ссылкой на десять действующих и бывших федеральных чиновников. Издание отмечает, что увеличение финансирования SpaceX отчасти станет результатом деятельности президента США Дональда Трампа, союзников и подчиненных Маска, которые сейчас занимают государственные посты. Как сообщается, на текущий момент у SpaceX есть по меньшей мере четыре находящихся на рассмотрении Федерального управления гражданской авиации (FAA) запроса на строительство новых стартовых площадок для ракет и разрешение на более частые пуски с федеральных космодромов. При этом в марте, согласно сообщению газеты, компания приблизилась к одобрению одного из запросов, что увеличило количество допустимых стартов ракеты Falcon 9 со стартовой площадки во Флориде за год до 120, то есть "более чем вдвое". "Мы никогда не узнаем, на самом ли деле SpaceX будут побеждать в тендерах... потому что у всех правительственных учреждений, призванных предотвращать коррупцию и конфликты интересов, было уволено руководство или прекращено финансирование", - приводит издание слова исполнительного директора специализирующейся на федеральных контрактах организации Project on Government Oversight Даниэль Брайан. Ранее газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц. По их словам, Маск ведет себя, как сопрезидент. Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

https://ria.ru/20250315/tramp-2005175696.html

https://ria.ru/20250308/amerika-2003846957.html

сша

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, флорида, илон маск, дональд трамп, майк джонсон, spacex, nbc