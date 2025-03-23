https://ria.ru/20250323/snikers-2006742061.html

Москвича осудили за попытку перепродать украденные "Сникерсы"

Москвича осудили за попытку перепродать украденные "Сникерсы" - РИА Новости, 23.03.2025

Москвича осудили за попытку перепродать украденные "Сникерсы"

Столичный суд назначил два года и четыре месяца лишения свободы мужчине, купившему похищенные батончики Snickers, Bounty и другие сладости для перепродажи,... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T07:50:00+03:00

2025-03-23T07:50:00+03:00

2025-03-23T07:50:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Столичный суд назначил два года и четыре месяца лишения свободы мужчине, купившему похищенные батончики Snickers, Bounty и другие сладости для перепродажи, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Фигурант дела связался с неустановленным лицом для покупки 20 тонн похищенных кондитерских изделий по цене ниже закупочной. Затем он оплатил товар и получил его для перепродажи. В документах говорится, что в партии были батончики Bounty, Twix, Snickers, Mars, жевательные конфеты Skittles. Сам обвиняемый рассказал, что он занимается предпринимательской деятельностью, связанной с куплей-продажей товаров. По его словам, за несколько дней до задержания ему позвонил мужчина и сообщил о планируемом оптовом завозе шоколадной продукции на один из столичных рынков. Знаком с "информатором" он якобы не был, но на сделку согласился. Затем ему продемонстрировали образцы товара, который при этом не находился в специально оборудованном автомобиле для перевозки продуктов. Как говорит сам предприниматель, у него возникли подозрения по поводу товара, но он все равно его купил. Из документов также следует, что в суде выступил потерпевший, который является генеральным директором компании, у которой и были похищены сладости. Он рассказал, что в 2023 году во время перевозки пропала партия товара фирмы "Марс". "После загрузки товара в грузовой автомобиль менеджером транспортной компании ему было сообщено, что товар отгружен и должен быть доставлен его партнеру. В середине следующего дня ему позвонил его партнер, который сообщил, что машина с товаром пропала, а также то, что транспортировку осуществлял не тот автомобиль, который был указан в договоре", - сообщается в документах. Подсудимый, как следует из его показаний, вину фактически признал частично. Но он якобы "не знал о том, что приобретает имущество, заведомо добытое преступным путем, а лишь стал догадываться об этом в момент заключения сделки". Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств положительные характеристики, а также то, что он приобретал гуманитарную помощь для участников СВО и помогал детским домам, имеет многочисленные благодарности и грамоты. Действия подсудимого квалифицировали по пункту "а" части 2 статьи 175 УК России (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем группой лиц по предварительному сговору).

https://ria.ru/20250320/ufa-2006249449.html

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происшествия, россия