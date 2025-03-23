СМИ: член политбюро ХАМАС погиб в результате удара Израиля в Газе
Al-Aqsa: член политбюро ХАМАС погиб в результате удара Израиля в Газе
© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 23 мар - РИА Новости. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Салах Аль-Бардавиль и его супруга погибли в субботу в результате израильского удара в секторе Газа, сообщает палестинский телеканал Al-Aqsa.
«
"Погиб член политбюро движения ХАМАС Салах Аль-Бардавиль и его супруга в результате бомбардировки оккупантов на западе Хан-Юниса", — сообщает телеканал.
В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы военной разведки ХАМАС
21 марта, 21:16