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СМИ: член политбюро ХАМАС погиб в результате удара Израиля в Газе - РИА Новости, 23.03.2025
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02:43 23.03.2025 (обновлено: 06:02 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/smi-2006732355.html
СМИ: член политбюро ХАМАС погиб в результате удара Израиля в Газе
СМИ: член политбюро ХАМАС погиб в результате удара Израиля в Газе - РИА Новости, 23.03.2025
СМИ: член политбюро ХАМАС погиб в результате удара Израиля в Газе
Член политбюро палестинского движения ХАМАС Салах Аль-Бардавиль и его супруга погибли в субботу в результате израильского удара в секторе Газа, сообщает... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T02:43:00+03:00
2025-03-23T06:02:00+03:00
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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БЕЙРУТ, 23 мар - РИА Новости. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Салах Аль-Бардавиль и его супруга погибли в субботу в результате израильского удара в секторе Газа, сообщает палестинский телеканал Al-Aqsa."Погиб член политбюро движения ХАМАС Салах Аль-Бардавиль и его супруга в результате бомбардировки оккупантов на западе Хан-Юниса", — сообщает телеканал.В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
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РИА Новости
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
СМИ: член политбюро ХАМАС погиб в результате удара Израиля в Газе

Al-Aqsa: член политбюро ХАМАС погиб в результате удара Израиля в Газе

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа
Вид на разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 23 мар - РИА Новости. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Салах Аль-Бардавиль и его супруга погибли в субботу в результате израильского удара в секторе Газа, сообщает палестинский телеканал Al-Aqsa.
«
"Погиб член политбюро движения ХАМАС Салах Аль-Бардавиль и его супруга в результате бомбардировки оккупантов на западе Хан-Юниса", — сообщает телеканал.
В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы военной разведки ХАМАС
21 марта, 21:16
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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