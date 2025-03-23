https://ria.ru/20250323/smi-2006732355.html

СМИ: член политбюро ХАМАС погиб в результате удара Израиля в Газе

СМИ: член политбюро ХАМАС погиб в результате удара Израиля в Газе - РИА Новости, 23.03.2025

СМИ: член политбюро ХАМАС погиб в результате удара Израиля в Газе

Член политбюро палестинского движения ХАМАС Салах Аль-Бардавиль и его супруга погибли в субботу в результате израильского удара в секторе Газа, сообщает... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T02:43:00+03:00

2025-03-23T02:43:00+03:00

2025-03-23T06:02:00+03:00

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da80c7e0ce072f8a65bea9926aa77266.jpg

БЕЙРУТ, 23 мар - РИА Новости. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Салах Аль-Бардавиль и его супруга погибли в субботу в результате израильского удара в секторе Газа, сообщает палестинский телеканал Al-Aqsa."Погиб член политбюро движения ХАМАС Салах Аль-Бардавиль и его супруга в результате бомбардировки оккупантов на западе Хан-Юниса", — сообщает телеканал.В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250321/khamas-2006589594.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году