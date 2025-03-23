https://ria.ru/20250323/slyusar-2006735908.html

БПЛА атаковал автомобиль в Ростовской области, погиб человек

БПЛА атаковал автомобиль в Ростовской области, погиб человек - РИА Новости, 23.03.2025

БПЛА атаковал автомобиль в Ростовской области, погиб человек

Автомобиль загорелся из-за атаки БПЛА на трассе Морозовск — Цимлянск в Ростовской области, погиб один человек, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T04:17:00+03:00

2025-03-23T04:17:00+03:00

2025-03-23T10:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

происшествия

юрий слюсарь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Автомобиль загорелся из-за атаки БПЛА на трассе Морозовск — Цимлянск в Ростовской области, погиб один человек, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь."Из-за атаки БПЛА на трассе Морозовск — Цимлянск загорелся автомобиль, в машине погиб человек. Личность его не установлена", — написал Слюсарь.На место выехали полиция и спасатели МЧС.В ночь на пятницу из-за атаки украинского беспилотника произошел взрыв в многоэтажке в Ростове-на-Дону. Двух пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести, еще одной жительнице дома оказали помощь на месте. В результате атаки получили повреждения 16 квартир.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250322/dron-2006722276.html

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ростовская область, происшествия, юрий слюсарь , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)