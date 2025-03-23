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Слуцкий призвал осудить преступления киевского режима в отношении пленных - РИА Новости, 23.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:21 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/slutskiy-2006729464.html
Слуцкий призвал осудить преступления киевского режима в отношении пленных
Слуцкий призвал осудить преступления киевского режима в отношении пленных - РИА Новости, 23.03.2025
Слуцкий призвал осудить преступления киевского режима в отношении пленных
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал своих коллег по Госдуме обратиться к парламентам всех стран мира, а также в ООН с призывом осудить преступления киевского... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T01:21:00+03:00
2025-03-23T01:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
леонид слуцкий (политик)
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал своих коллег по Госдуме обратиться к парламентам всех стран мира, а также в ООН с призывом осудить преступления киевского режима и привлечь к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечных пыток в отношении российских военнопленных. Ранее в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, в рамках которой был представлен доклад Международного общественного трибунала о преступлениях ВСУ и СБУ в отношении российских военнослужащих. Член Общественный палаты РФ, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев рассказал, что ВСУ избивали пленных российских военнослужащих и под угрозой смерти заставляли "передавать привет" своим родственникам на видео. "Призываю всех коллег по Госдуме обратиться к парламентам всех стран мира, к ООН с призывом осудить преступления киевского режима и привлечь к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечных пыток военнопленных, а также их покровителей", - заявил Слуцкий РИА Новости. По его словам, боль, через которую прошли пленные российские военнослужащие, невозможно вынести, а изощренность пыток превосходит зверства нацистов. "Украинский плен – это беспрерывное насилие, насилие без конца. Его сложно объяснить войной, врожденными психическими отклонениями и склонностью к садизму. Избиение, травля собаками, отрезание конечностей. Любые пытки и давление, которые только возможны. А еще угрозы родственниками, вымогательство. Сегодня в их глазах такой же страх, как и у тех, кого они пытали. Нацистский "персонал" секретных тюрем скрывает свои лица под масками и балаклавами", - отметил он. Парламентарий добавил, что бойцам ВСУ прятаться бесполезно, так как российские спецслужбы найдут данные о каждом, и о том, что они сделали, не забудут. Слуцкий отметил, что пытки военнопленных на Украине является тяжелым нарушением международного гуманитарного права, Женевской конвенции и других договоренностей, которые есть в цивилизованном мире. "В мире, в котором руководство этой страны жить не хочет", - заключил он.
https://ria.ru/20250312/orden-2004601475.html
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РИА Новости
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украина, леонид слуцкий (политик), максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Леонид Слуцкий (политик), Максим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии), Вооруженные силы Украины
Слуцкий призвал осудить преступления киевского режима в отношении пленных

Слуцкий призвал осудить преступления киевского режима в отношении военнопленных

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал своих коллег по Госдуме обратиться к парламентам всех стран мира, а также в ООН с призывом осудить преступления киевского режима и привлечь к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечных пыток в отношении российских военнопленных.
Ранее в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, в рамках которой был представлен доклад Международного общественного трибунала о преступлениях ВСУ и СБУ в отношении российских военнослужащих. Член Общественный палаты РФ, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев рассказал, что ВСУ избивали пленных российских военнослужащих и под угрозой смерти заставляли "передавать привет" своим родственникам на видео.
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"Призываю всех коллег по Госдуме обратиться к парламентам всех стран мира, к ООН с призывом осудить преступления киевского режима и привлечь к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечных пыток военнопленных, а также их покровителей", - заявил Слуцкий РИА Новости.
По его словам, боль, через которую прошли пленные российские военнослужащие, невозможно вынести, а изощренность пыток превосходит зверства нацистов.
"Украинский плен – это беспрерывное насилие, насилие без конца. Его сложно объяснить войной, врожденными психическими отклонениями и склонностью к садизму. Избиение, травля собаками, отрезание конечностей. Любые пытки и давление, которые только возможны. А еще угрозы родственниками, вымогательство. Сегодня в их глазах такой же страх, как и у тех, кого они пытали. Нацистский "персонал" секретных тюрем скрывает свои лица под масками и балаклавами", - отметил он.
Парламентарий добавил, что бойцам ВСУ прятаться бесполезно, так как российские спецслужбы найдут данные о каждом, и о том, что они сделали, не забудут.
Слуцкий отметил, что пытки военнопленных на Украине является тяжелым нарушением международного гуманитарного права, Женевской конвенции и других договоренностей, которые есть в цивилизованном мире. "В мире, в котором руководство этой страны жить не хочет", - заключил он.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЛеонид Слуцкий (политик)Максим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии)Вооруженные силы Украины
 
 
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