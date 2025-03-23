Слуцкий призвал осудить преступления киевского режима в отношении пленных
Слуцкий призвал осудить преступления киевского режима в отношении военнопленных
Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал своих коллег по Госдуме обратиться к парламентам всех стран мира, а также в ООН с призывом осудить преступления киевского режима и привлечь к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечных пыток в отношении российских военнопленных.
Ранее в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, в рамках которой был представлен доклад Международного общественного трибунала о преступлениях ВСУ и СБУ в отношении российских военнослужащих. Член Общественный палаты РФ, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев рассказал, что ВСУ избивали пленных российских военнослужащих и под угрозой смерти заставляли "передавать привет" своим родственникам на видео.
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"Призываю всех коллег по Госдуме обратиться к парламентам всех стран мира, к ООН с призывом осудить преступления киевского режима и привлечь к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечных пыток военнопленных, а также их покровителей", - заявил Слуцкий РИА Новости.
По его словам, боль, через которую прошли пленные российские военнослужащие, невозможно вынести, а изощренность пыток превосходит зверства нацистов.
"Украинский плен – это беспрерывное насилие, насилие без конца. Его сложно объяснить войной, врожденными психическими отклонениями и склонностью к садизму. Избиение, травля собаками, отрезание конечностей. Любые пытки и давление, которые только возможны. А еще угрозы родственниками, вымогательство. Сегодня в их глазах такой же страх, как и у тех, кого они пытали. Нацистский "персонал" секретных тюрем скрывает свои лица под масками и балаклавами", - отметил он.
Парламентарий добавил, что бойцам ВСУ прятаться бесполезно, так как российские спецслужбы найдут данные о каждом, и о том, что они сделали, не забудут.
Слуцкий отметил, что пытки военнопленных на Украине является тяжелым нарушением международного гуманитарного права, Женевской конвенции и других договоренностей, которые есть в цивилизованном мире. "В мире, в котором руководство этой страны жить не хочет", - заключил он.
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