https://ria.ru/20250323/shtraf-2006738163.html

Москвичку, чья собака покусала соседскую чихуахуа, оштрафовали

Москвичку, чья собака покусала соседскую чихуахуа, оштрафовали - РИА Новости, 23.03.2025

Москвичку, чья собака покусала соседскую чихуахуа, оштрафовали

Комитет ветеринарии оштрафовал москвичку, чья собака покусала соседскую чихуахуа, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T05:38:00+03:00

2025-03-23T05:38:00+03:00

2025-03-23T05:38:00+03:00

происшествия

московский городской суд

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Комитет ветеринарии оштрафовал москвичку, чья собака покусала соседскую чихуахуа, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Гражданка не обеспечила безопасность окружающих животных и сохранность имущества физических лиц при выгуле принадлежащей ей собаки породы акита-ину (кличка Айко), допустив нападение указанной собаки на другую собаку породы чихуахуа с причинением вреда здоровью животного", - говорится в документах. Там отмечается, что хозяйка покусанной чихуахуа обратилась в ветеринарную клинику, а затем и в полицию. В итоге на владелицу акита-ину составили протокол по части 3 статьи 8.52 КоАП "Нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу", санкция которой предусматривает от 10 до 30 тысяч рублей штрафа. Она оспорила это решение в суде, но тот не нашел доказательств, что ей были приняты "все зависящие от неё меры по соблюдению требований закона об ответственном обращении с животными". Пока решение не вступило в силу - женщина оспорила его в апелляционной инстанции Мосгорсуда.

https://ria.ru/20250317/moskva-2005522651.html

https://ria.ru/20250222/puma-2001033809.html

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2025

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происшествия, московский городской суд