https://ria.ru/20250323/shtraf-2006738163.html
Москвичку, чья собака покусала соседскую чихуахуа, оштрафовали
Москвичку, чья собака покусала соседскую чихуахуа, оштрафовали - РИА Новости, 23.03.2025
Москвичку, чья собака покусала соседскую чихуахуа, оштрафовали
Комитет ветеринарии оштрафовал москвичку, чья собака покусала соседскую чихуахуа, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T05:38:00+03:00
2025-03-23T05:38:00+03:00
2025-03-23T05:38:00+03:00
происшествия
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Комитет ветеринарии оштрафовал москвичку, чья собака покусала соседскую чихуахуа, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Гражданка не обеспечила безопасность окружающих животных и сохранность имущества физических лиц при выгуле принадлежащей ей собаки породы акита-ину (кличка Айко), допустив нападение указанной собаки на другую собаку породы чихуахуа с причинением вреда здоровью животного", - говорится в документах. Там отмечается, что хозяйка покусанной чихуахуа обратилась в ветеринарную клинику, а затем и в полицию. В итоге на владелицу акита-ину составили протокол по части 3 статьи 8.52 КоАП "Нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу", санкция которой предусматривает от 10 до 30 тысяч рублей штрафа. Она оспорила это решение в суде, но тот не нашел доказательств, что ей были приняты "все зависящие от неё меры по соблюдению требований закона об ответственном обращении с животными". Пока решение не вступило в силу - женщина оспорила его в апелляционной инстанции Мосгорсуда.
https://ria.ru/20250317/moskva-2005522651.html
https://ria.ru/20250222/puma-2001033809.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московский городской суд
Происшествия, Московский городской суд
Москвичку, чья собака покусала соседскую чихуахуа, оштрафовали
Комитет ветеринарии оштрафовал москвичку, чья собака покусала соседскую чихуахуа
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Комитет ветеринарии оштрафовал москвичку, чья собака покусала соседскую чихуахуа, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Гражданка не обеспечила безопасность окружающих животных и сохранность имущества физических лиц при выгуле принадлежащей ей собаки породы акита-ину (кличка Айко), допустив нападение указанной собаки на другую собаку породы чихуахуа с причинением вреда здоровью животного", - говорится в документах.
Там отмечается, что хозяйка покусанной чихуахуа обратилась в ветеринарную клинику, а затем и в полицию.
В итоге на владелицу акита-ину составили протокол по части 3 статьи 8.52 КоАП "Нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу", санкция которой предусматривает от 10 до 30 тысяч рублей штрафа.
Она оспорила это решение в суде, но тот не нашел доказательств, что ей были приняты "все зависящие от неё меры по соблюдению требований закона об ответственном обращении с животными". Пока решение не вступило в силу - женщина оспорила его в апелляционной инстанции Мосгорсуда
.