https://ria.ru/20250323/sholts-2006773785.html

Ответ Шольца на заявление Зеленского вызвал гнев на Западе

Ответ Шольца на заявление Зеленского вызвал гнев на Западе - РИА Новости, 23.03.2025

Ответ Шольца на заявление Зеленского вызвал гнев на Западе

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович осудил в соцсети X заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Берлин якобы стоит на... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T14:01:00+03:00

2025-03-23T14:01:00+03:00

2025-03-23T14:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

германия

олаф шольц

владимир зеленский

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001223892_0:242:2529:1665_1920x0_80_0_0_8e5c69aef2c6295ab510bacdcdda010e.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович осудил в соцсети X заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Берлин якобы стоит на стороне Украины. Так глава ФРГ отреагировал на слова благодарности Владимира Зеленского за выделение дополнительной военной помощи в объеме трех миллиардов евро. "Германия — одна из главных причин гибели сотен тысяч украинцев", — написал Кошкович. На этой неделе бундесрат — законодательный орган, представляющий федеральные земли Германии — утвердил поправки в конституцию ФРГ, позволяющие увеличивать объемы государственных заимствований для увеличения затрат на оборону и инфраструктуру. Одобрение поправок бундесратом в том числе дало зеленый свет и выделению нового пакета помощи Украине. С уже выделенными в госбюджете средствами общий объем помощи Украине в этом году составит семь миллиардов евро. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".

https://ria.ru/20250323/ukraina-2006757307.html

https://ria.ru/20250323/starmer-2006753056.html

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, олаф шольц, владимир зеленский, украина