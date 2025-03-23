Ответ Шольца на заявление Зеленского вызвал гнев на Западе
Аналитик Кошкович раскритиковал ответ Шольца на заявление Зеленского о помощи
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович осудил в соцсети X заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Берлин якобы стоит на стороне Украины.
Так глава ФРГ отреагировал на слова благодарности Владимира Зеленского за выделение дополнительной военной помощи в объеме трех миллиардов евро.
Так глава ФРГ отреагировал на слова благодарности Владимира Зеленского за выделение дополнительной военной помощи в объеме трех миллиардов евро.
"Германия — одна из главных причин гибели сотен тысяч украинцев", — написал Кошкович.
На этой неделе бундесрат — законодательный орган, представляющий федеральные земли Германии — утвердил поправки в конституцию ФРГ, позволяющие увеличивать объемы государственных заимствований для увеличения затрат на оборону и инфраструктуру. Одобрение поправок бундесратом в том числе дало зеленый свет и выделению нового пакета помощи Украине. С уже выделенными в госбюджете средствами общий объем помощи Украине в этом году составит семь миллиардов евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
На этой неделе бундесрат — законодательный орган, представляющий федеральные земли Германии — утвердил поправки в конституцию ФРГ, позволяющие увеличивать объемы государственных заимствований для увеличения затрат на оборону и инфраструктуру. Одобрение поправок бундесратом в том числе дало зеленый свет и выделению нового пакета помощи Украине. С уже выделенными в госбюджете средствами общий объем помощи Украине в этом году составит семь миллиардов евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".