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Ответ Шольца на заявление Зеленского вызвал гнев на Западе - РИА Новости, 23.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:01 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/sholts-2006773785.html
Ответ Шольца на заявление Зеленского вызвал гнев на Западе
Ответ Шольца на заявление Зеленского вызвал гнев на Западе - РИА Новости, 23.03.2025
Ответ Шольца на заявление Зеленского вызвал гнев на Западе
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович осудил в соцсети X заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Берлин якобы стоит на... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T14:01:00+03:00
2025-03-23T14:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
германия
олаф шольц
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович осудил в соцсети X заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Берлин якобы стоит на стороне Украины. Так глава ФРГ отреагировал на слова благодарности Владимира Зеленского за выделение дополнительной военной помощи в объеме трех миллиардов евро. "Германия — одна из главных причин гибели сотен тысяч украинцев", — написал Кошкович. На этой неделе бундесрат — законодательный орган, представляющий федеральные земли Германии — утвердил поправки в конституцию ФРГ, позволяющие увеличивать объемы государственных заимствований для увеличения затрат на оборону и инфраструктуру. Одобрение поправок бундесратом в том числе дало зеленый свет и выделению нового пакета помощи Украине. С уже выделенными в госбюджете средствами общий объем помощи Украине в этом году составит семь миллиардов евро. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
https://ria.ru/20250323/ukraina-2006757307.html
https://ria.ru/20250323/starmer-2006753056.html
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в мире, германия, олаф шольц, владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Украина
Ответ Шольца на заявление Зеленского вызвал гнев на Западе

Аналитик Кошкович раскритиковал ответ Шольца на заявление Зеленского о помощи

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович осудил в соцсети X заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Берлин якобы стоит на стороне Украины.

Так глава ФРГ отреагировал на слова благодарности Владимира Зеленского за выделение дополнительной военной помощи в объеме трех миллиардов евро.
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"Германия — одна из главных причин гибели сотен тысяч украинцев", — написал Кошкович.

На этой неделе бундесрат — законодательный орган, представляющий федеральные земли Германии — утвердил поправки в конституцию ФРГ, позволяющие увеличивать объемы государственных заимствований для увеличения затрат на оборону и инфраструктуру. Одобрение поправок бундесратом в том числе дало зеленый свет и выделению нового пакета помощи Украине. С уже выделенными в госбюджете средствами общий объем помощи Украине в этом году составит семь миллиардов евро.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияОлаф ШольцВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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