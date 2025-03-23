https://ria.ru/20250323/servisy-2006764106.html

В Lovit рассказали о восстановлении работы сервисов

В Lovit рассказали о восстановлении работы сервисов - РИА Новости, 23.03.2025

В Lovit рассказали о восстановлении работы сервисов

Большинство сервисов провайдера домашнего интернета Lovit работает в штатном режиме, однако некоторые клиенты всё еще могут испытывать трудности с доступом к... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T12:33:00+03:00

2025-03-23T12:33:00+03:00

2025-03-23T12:49:00+03:00

происшествия

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Большинство сервисов провайдера домашнего интернета Lovit работает в штатном режиме, однако некоторые клиенты всё еще могут испытывать трудности с доступом к сайту, мобильному приложению и личному кабинету, сообщил провайдер, добавив, что частично отсутствует доступ к иностранным ресурсам и сайтам.В пятницу россияне начали жаловаться на работу провайдера домашнего интернета Lovit. Согласно детектору по отслеживанию сбоев Downdetector, пик наблюдался утром в субботу, около 10.30 мск - более 1,5 тысячи жалоб. Позже провайдер сообщил, что причиной сбоя стала массированная DDoS-атака, Роскомнадзор подтвердил эту информацию.Провайдер также сообщил, что полностью восстановит доступ к домашнему интернету к вечеру субботы, однако это удалось сделать лишь для части проживающих в ЖК ПИК. В свою очередь в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России заявили РИА Новости, что ведомство проведет проверку и примет меры антимонопольного реагирования при наличии оснований."В настоящее время большинство сервисов работает в штатном режиме, однако некоторые клиенты всё еще могут испытывать технические трудности с доступом к сайту lovit.ru, мобильному приложению и личному кабинету… Также частично отсутствует доступ к иностранным ресурсам и сайтам", - говорится в Telegram-канале Lovit.Там добавили, что все клиентские платформы доступны только из сети lovit и недоступны из внешней. Безопасность системы усилена. Компания продолжает работу над полным восстановлением всех услуг."Делаем всё возможное, чтобы как можно скорее решить все технические вопросы и обеспечить вам бесперебойный доступ к нашим услугам", - добавил провайдер.РИА Новости направило запрос в Минцифры России и Роскомнадзор.

https://ria.ru/20250322/lovit-2006651067.html

https://ria.ru/20250322/lovit-2006673983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия