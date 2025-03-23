https://ria.ru/20250323/serialy-2006006175.html

Боярская, Добронравов, Хабаров, Аксенова, Чеботарев: лучшие сериалы марта

Боярская, Добронравов, Хабаров, Аксенова, Чеботарев: лучшие сериалы марта - РИА Новости, 23.03.2025

Боярская, Добронравов, Хабаров, Аксенова, Чеботарев: лучшие сериалы марта

Среди самых ярких сериалов марта — как продолжения популярных историй, так и новые проекты. Жанры — от серьезного детектива до легкой комедии. Что стоит... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T08:00:00+03:00

2025-03-23T08:00:00+03:00

2025-03-23T08:03:00+03:00

культура

кино и сериалы

что посмотреть

звезды

елизавета боярская

мария куликова

виктор добронравов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005939433_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_6564528cf411c766c57e788d898973dd.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Светлана Вовк. Среди самых ярких сериалов марта — как продолжения популярных историй, так и новые проекты. Жанры — от серьезного детектива до легкой комедии. Что стоит посмотреть весной — в материале РИА Новости."Казанова. В бегах"Продолжение ретросериала о похождениях афериста, перед которым не может устоять ни одна женщина, с Антоном Хабаровым в главной роли.Спустя два года после событий первого сезона Игорь Апрельцев решает завязать с махинациями и получить новый паспорт. Но он все еще в уголовном розыске и скрывается в Ленинграде. Однажды Казанова замечает, что его портрет исчез с доски объявлений. Он едет в Москву к своей возлюбленной Полине Новгородцевой (Светлана Ходченкова), но та готовится навсегда улететь из столицы с сыном и маленькой дочкой Апрельцева.Действие происходит летом 1980-го. Аферист внедряется в комитет по подготовке к Олимпиаде. Можно сорвать большой куш, но за героем продолжает охотиться капитан Шмаков (Сергей Устюгов). Каждый эпизод — новая "любовь" Казановы и его яркие перевоплощения. Финал — абсолютно неожиданный."Казанова становится взрослее, он прошел через большие испытания, и женщины ему встретятся немного другие. Главный смысл его жизни — попытаться сделать что-то новое в ней", — говорит Антон Хабаров.В проекте приняли участие Ольга Лапшина, Анна Банщикова, Мария Смольникова, Яна Крайнова, Наталья Рогожкина, Евгения Дмитриева, Светлана Колпакова, Александр Яцко и другие.Все серии доступны в онлайн-кинотеатрах: Кино1ТВ, Кинопоиск и Premier."Улица Шекспира"Остросюжетный, яркий восьмисерийный проект с цыганским колоритом, красивыми костюмами в стиле бохо, живописными пейзажами. В главной роли — Дмитрий Чеботарев. Он играет молодого успешного адвоката Михаила Деметрова. Карьера на взлете, личная жизнь тоже удалась — скоро свадьба с дочкой шефа.В этот счастливый момент появляется его первая любовь, цыганка Диана, и просит вытащить из тюрьмы свою 14-летнюю дочь Яну (Полина Гухман), которую взяли за хранение наркотиков. Еще подростками Михай (настоящее имя героя) и Диана были цыганскими Ромео и Джульеттой — влюбились вопреки воле семей и решили сбежать. Но девушку насильно выдали замуж, а парня изгнали. Адвокату придется вернуться в табор, на улицу Шекспира, где его ненавидят свои, столкнуться с враждебным кланом и узнать важную тайну прошлого.Роль богатого и властного барона, отца Дианы, исполнил Игорь Золотовицкий.В онлайн-кинотеатре Okko выложены четыре серии из восьми."Опасная близость"Новая остросюжетная глянцевая драма от создателей "Содержанок", "Жить жизнь" и "Бывшие" с Елизаветой Боярской в главной роли.Анна — успешный пластический хирург, руководитель клиники. В ее жизни все идеально и безошибочно выверено. Она сильный человек и не понимает слабостей других. Все меняется, когда ее муж (Артур Бесчастный) попадает в аварию. В машине он ехал с молодой любовницей, популярной певицей Женей. Анна, узнав об измене супруга, решает отомстить. И это приведет к непредсказуемым последствиям.На START выложены две серии из восьми."Инспектор Гаврилов"Во втором сезоне комедийного проекта бандит Медный, которого играет Виктор Добронравов, продолжает выдавать себя за начальника отдела МВД в Усть-Шахтинске.Обаятельному аферисту будет непросто — в город приезжает старый друг настоящего Гаврилова (Артем Осипов), который хочет проверить слухи о подставном полицейском. Медный уговаривает Гаврилова (Андрей Курносов), которого прячет в лесу, показаться перед товарищем. Но ситуация усложняется — за расследование берется жесткая Кристина (Виктория Заболотная). Она готова на все ради истины."Мы стремились сохранить все то, что так полюбилось зрителю, при этом добавить остроты и подойти ближе к киноформату. Мой брат работал в МВД, и я консультировался с его друзьями, которые рассказали много историй, вошедших в сценарий", — рассказал креативный продюсер проекта Аслан Сокуров.Финальный, 17-й эпизод выйдет на START 11 апреля."Почка 3"Продолжение истории о предприимчивой инспекторше пожарной службы Наталье Кустовой (Любовь Аксенова).Прошел год. Героиня работает на месте бывшей начальницы, взяточницы Чарской, а та сидит в тюрьме. Но неожиданно оказывается, что попасть за решетку может и Кустова. Адвокат ее брата, которого она уговорила взять на себя вину за подпольную клинику трансплантации, раскопал, что это дело ее рук. Единственный способ остаться на свободе — маленький ребенок, который должен у нее появиться в считаные дни.Все серии доступны на KION."Однажды в Залесье"Детектив со звездным кастом.Действие разворачивается в небольшом тихом городке, где живет майор полиции Василиса Журавлева (Мария Куликова). Криминал здесь — редкость, а всех нарушителей Василиса знает наперечет. Но все меняет произошедшее убийство. Майор расследует преступление. Неожиданно она вынуждена выбирать — обнародовать ли открывшуюся страшную правду, или сохранить мир в городе и собственной семье. В проекте есть и мелодраматическая линия."Я прозорливый человек и, когда читаю сценарий, примерно понимаю, чем все закончится, — опыт большой. Но здесь все действительно очень круто запутано, так что зрителей ждет огромное количество интриг", — отмечает Мария Куликова.В ролях — Дмитрий Миллер, Михаил Пореченков, Екатерина Волкова, Александр Константинов и другие.Сериал стартует на телеканале "Россия 1" 24 марта."Три плюс три"Легкая комедия режиссера Дмитрия Грибанова ("Вампиры средней полосы 2", "Два холма") на фоне живописных провинциальных русских пейзажей.В небольшом городке Золотого кольца живут две семьи: одна — из трех поколений женщин, вторая — из трех поколений мужчин. Представители Клячевых — писатель Антон Павлович (Владислав Ветров), его сын, кузнец Леонид (Алексей Розин), и внук Прометей (Вадим Соснин), который работает спасателем. Ларины — таксистка Валентина Петровна (Ольга Хохлова), ее дочь, экскурсовод Света (Елена Николаева), и внучка, художница Юля (Александра Соловьева).Знакомство Клячевых и Лариных происходит при непростых обстоятельствах: Прометей уверен, что Юля — мошенница, он раскрывает одну из ее махинаций и сдает девушку полиции. Персонажи попадают в разные курьезные ситуации. А в конце зрителям становится известно, смогли ли герои обрести личное счастье, на которое многие из них уже и не рассчитывали."С одной стороны, это жизненная история про узнаваемых персонажей со своими взглядами на жизнь, пороками и идеалами. С другой, наши герои заключены в идеальную среду, без сложных социальных проблем, в которой существуют только отношения и любовь. Это очень добрая история, этим она меня и зацепила", — говорит режиссер проекта.На START и в Okko выложены семь эпизодов из шестнадцати."История любви Советского Союза"Многосерийная версия драматической истории о жизни популярной актрисы 30-х годов. Режиссерами-постановщиками сериала, как и полнометражного фильма, стали Никита Высоцкий, Илья Лебедев и Дмитрий Иосифов.В ролях — Ангелина Стречина, Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Игорь Петренко, Алена Бабенко, Ангелина Поплавская, Роман Мадянов, Александр Устюгов, Денис Нурулин, Софья Эрнст, Агриппина Стеклова и другие.Все начинается с того, что маленькая Галя вместе со своей матерью-актрисой приезжает в Москву. Девочка успешно дебютирует как артистка, ее выбирают для вручения цветов товарищу Сталину. А через несколько лет она уже звезда театра и экрана с миллионом поклонников, включая вождя. Дальше — сказочный роман со знаменитым летчиком, Героем Советского Союза. Затем — трагедия, которая изменит жизнь Галины.В сериале зрители увидят новых героев и множество сюжетных линий.Все серии проекта можно смотреть в Okko.

https://ria.ru/20250304/pushkin-2002696774.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Светлана Вовк

Светлана Вовк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

кино и сериалы, что посмотреть , звезды, елизавета боярская, мария куликова, виктор добронравов