Рейтинг@Mail.ru
Боярская, Добронравов, Хабаров, Аксенова, Чеботарев: лучшие сериалы марта - РИА Новости, 23.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 23.03.2025 (обновлено: 08:03 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/serialy-2006006175.html
Боярская, Добронравов, Хабаров, Аксенова, Чеботарев: лучшие сериалы марта
Боярская, Добронравов, Хабаров, Аксенова, Чеботарев: лучшие сериалы марта - РИА Новости, 23.03.2025
Боярская, Добронравов, Хабаров, Аксенова, Чеботарев: лучшие сериалы марта
Среди самых ярких сериалов марта — как продолжения популярных историй, так и новые проекты. Жанры — от серьезного детектива до легкой комедии. Что стоит... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T08:00:00+03:00
2025-03-23T08:03:00+03:00
культура
кино и сериалы
что посмотреть
звезды
елизавета боярская
мария куликова
виктор добронравов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005939433_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_6564528cf411c766c57e788d898973dd.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Светлана Вовк. Среди самых ярких сериалов марта — как продолжения популярных историй, так и новые проекты. Жанры — от серьезного детектива до легкой комедии. Что стоит посмотреть весной — в материале РИА Новости."Казанова. В бегах"Продолжение ретросериала о похождениях афериста, перед которым не может устоять ни одна женщина, с Антоном Хабаровым в главной роли.Спустя два года после событий первого сезона Игорь Апрельцев решает завязать с махинациями и получить новый паспорт. Но он все еще в уголовном розыске и скрывается в Ленинграде. Однажды Казанова замечает, что его портрет исчез с доски объявлений. Он едет в Москву к своей возлюбленной Полине Новгородцевой (Светлана Ходченкова), но та готовится навсегда улететь из столицы с сыном и маленькой дочкой Апрельцева.Действие происходит летом 1980-го. Аферист внедряется в комитет по подготовке к Олимпиаде. Можно сорвать большой куш, но за героем продолжает охотиться капитан Шмаков (Сергей Устюгов). Каждый эпизод — новая "любовь" Казановы и его яркие перевоплощения. Финал — абсолютно неожиданный."Казанова становится взрослее, он прошел через большие испытания, и женщины ему встретятся немного другие. Главный смысл его жизни — попытаться сделать что-то новое в ней", — говорит Антон Хабаров.В проекте приняли участие Ольга Лапшина, Анна Банщикова, Мария Смольникова, Яна Крайнова, Наталья Рогожкина, Евгения Дмитриева, Светлана Колпакова, Александр Яцко и другие.Все серии доступны в онлайн-кинотеатрах: Кино1ТВ, Кинопоиск и Premier."Улица Шекспира"Остросюжетный, яркий восьмисерийный проект с цыганским колоритом, красивыми костюмами в стиле бохо, живописными пейзажами. В главной роли — Дмитрий Чеботарев. Он играет молодого успешного адвоката Михаила Деметрова. Карьера на взлете, личная жизнь тоже удалась — скоро свадьба с дочкой шефа.В этот счастливый момент появляется его первая любовь, цыганка Диана, и просит вытащить из тюрьмы свою 14-летнюю дочь Яну (Полина Гухман), которую взяли за хранение наркотиков. Еще подростками Михай (настоящее имя героя) и Диана были цыганскими Ромео и Джульеттой — влюбились вопреки воле семей и решили сбежать. Но девушку насильно выдали замуж, а парня изгнали. Адвокату придется вернуться в табор, на улицу Шекспира, где его ненавидят свои, столкнуться с враждебным кланом и узнать важную тайну прошлого.Роль богатого и властного барона, отца Дианы, исполнил Игорь Золотовицкий.В онлайн-кинотеатре Okko выложены четыре серии из восьми."Опасная близость"Новая остросюжетная глянцевая драма от создателей "Содержанок", "Жить жизнь" и "Бывшие" с Елизаветой Боярской в главной роли.Анна — успешный пластический хирург, руководитель клиники. В ее жизни все идеально и безошибочно выверено. Она сильный человек и не понимает слабостей других. Все меняется, когда ее муж (Артур Бесчастный) попадает в аварию. В машине он ехал с молодой любовницей, популярной певицей Женей. Анна, узнав об измене супруга, решает отомстить. И это приведет к непредсказуемым последствиям.На START выложены две серии из восьми."Инспектор Гаврилов"Во втором сезоне комедийного проекта бандит Медный, которого играет Виктор Добронравов, продолжает выдавать себя за начальника отдела МВД в Усть-Шахтинске.Обаятельному аферисту будет непросто — в город приезжает старый друг настоящего Гаврилова (Артем Осипов), который хочет проверить слухи о подставном полицейском. Медный уговаривает Гаврилова (Андрей Курносов), которого прячет в лесу, показаться перед товарищем. Но ситуация усложняется — за расследование берется жесткая Кристина (Виктория Заболотная). Она готова на все ради истины."Мы стремились сохранить все то, что так полюбилось зрителю, при этом добавить остроты и подойти ближе к киноформату. Мой брат работал в МВД, и я консультировался с его друзьями, которые рассказали много историй, вошедших в сценарий", — рассказал креативный продюсер проекта Аслан Сокуров.Финальный, 17-й эпизод выйдет на START 11 апреля."Почка 3"Продолжение истории о предприимчивой инспекторше пожарной службы Наталье Кустовой (Любовь Аксенова).Прошел год. Героиня работает на месте бывшей начальницы, взяточницы Чарской, а та сидит в тюрьме. Но неожиданно оказывается, что попасть за решетку может и Кустова. Адвокат ее брата, которого она уговорила взять на себя вину за подпольную клинику трансплантации, раскопал, что это дело ее рук. Единственный способ остаться на свободе — маленький ребенок, который должен у нее появиться в считаные дни.Все серии доступны на KION."Однажды в Залесье"Детектив со звездным кастом.Действие разворачивается в небольшом тихом городке, где живет майор полиции Василиса Журавлева (Мария Куликова). Криминал здесь — редкость, а всех нарушителей Василиса знает наперечет. Но все меняет произошедшее убийство. Майор расследует преступление. Неожиданно она вынуждена выбирать — обнародовать ли открывшуюся страшную правду, или сохранить мир в городе и собственной семье. В проекте есть и мелодраматическая линия."Я прозорливый человек и, когда читаю сценарий, примерно понимаю, чем все закончится, — опыт большой. Но здесь все действительно очень круто запутано, так что зрителей ждет огромное количество интриг", — отмечает Мария Куликова.В ролях — Дмитрий Миллер, Михаил Пореченков, Екатерина Волкова, Александр Константинов и другие.Сериал стартует на телеканале "Россия 1" 24 марта."Три плюс три"Легкая комедия режиссера Дмитрия Грибанова ("Вампиры средней полосы 2", "Два холма") на фоне живописных провинциальных русских пейзажей.В небольшом городке Золотого кольца живут две семьи: одна — из трех поколений женщин, вторая — из трех поколений мужчин. Представители Клячевых — писатель Антон Павлович (Владислав Ветров), его сын, кузнец Леонид (Алексей Розин), и внук Прометей (Вадим Соснин), который работает спасателем. Ларины — таксистка Валентина Петровна (Ольга Хохлова), ее дочь, экскурсовод Света (Елена Николаева), и внучка, художница Юля (Александра Соловьева).Знакомство Клячевых и Лариных происходит при непростых обстоятельствах: Прометей уверен, что Юля — мошенница, он раскрывает одну из ее махинаций и сдает девушку полиции. Персонажи попадают в разные курьезные ситуации. А в конце зрителям становится известно, смогли ли герои обрести личное счастье, на которое многие из них уже и не рассчитывали."С одной стороны, это жизненная история про узнаваемых персонажей со своими взглядами на жизнь, пороками и идеалами. С другой, наши герои заключены в идеальную среду, без сложных социальных проблем, в которой существуют только отношения и любовь. Это очень добрая история, этим она меня и зацепила", — говорит режиссер проекта.На START и в Okko выложены семь эпизодов из шестнадцати."История любви Советского Союза"Многосерийная версия драматической истории о жизни популярной актрисы 30-х годов. Режиссерами-постановщиками сериала, как и полнометражного фильма, стали Никита Высоцкий, Илья Лебедев и Дмитрий Иосифов.В ролях — Ангелина Стречина, Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Игорь Петренко, Алена Бабенко, Ангелина Поплавская, Роман Мадянов, Александр Устюгов, Денис Нурулин, Софья Эрнст, Агриппина Стеклова и другие.Все начинается с того, что маленькая Галя вместе со своей матерью-актрисой приезжает в Москву. Девочка успешно дебютирует как артистка, ее выбирают для вручения цветов товарищу Сталину. А через несколько лет она уже звезда театра и экрана с миллионом поклонников, включая вождя. Дальше — сказочный роман со знаменитым летчиком, Героем Советского Союза. Затем — трагедия, которая изменит жизнь Галины.В сериале зрители увидят новых героев и множество сюжетных линий.Все серии проекта можно смотреть в Okko.
https://ria.ru/20250304/pushkin-2002696774.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005939433_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_60fc6b1f94832c10f6e7ea2b158f9d08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кино и сериалы, что посмотреть , звезды, елизавета боярская, мария куликова, виктор добронравов
Культура, Кино и сериалы, что посмотреть , звезды, Елизавета Боярская, Мария Куликова, Виктор Добронравов

Боярская, Добронравов, Хабаров, Аксенова, Чеботарев: лучшие сериалы марта

© Фото : онлайн-кинотеатр STARTКадр из сериала "Опасная близость"
Кадр из сериала Опасная близость - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© Фото : онлайн-кинотеатр START
Кадр из сериала "Опасная близость"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Светлана Вовк. Среди самых ярких сериалов марта — как продолжения популярных историй, так и новые проекты. Жанры — от серьезного детектива до легкой комедии. Что стоит посмотреть весной — в материале РИА Новости.

"Казанова. В бегах"

© Фото : "Амедиа Продакшн"Кадр из сериала "Казанова. В бегах"
Кадр из сериала Казанова - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : "Амедиа Продакшн"
Кадр из сериала "Казанова. В бегах"
Продолжение ретросериала о похождениях афериста, перед которым не может устоять ни одна женщина, с Антоном Хабаровым в главной роли.
Спустя два года после событий первого сезона Игорь Апрельцев решает завязать с махинациями и получить новый паспорт. Но он все еще в уголовном розыске и скрывается в Ленинграде. Однажды Казанова замечает, что его портрет исчез с доски объявлений. Он едет в Москву к своей возлюбленной Полине Новгородцевой (Светлана Ходченкова), но та готовится навсегда улететь из столицы с сыном и маленькой дочкой Апрельцева.
© Фото : "Амедиа Продакшн"

Кадр из сериала "Казанова. В бегах"

Кадр из сериала Казанова

Кадр из сериала "Казанова. В бегах"

© Фото : "Амедиа Продакшн"
1 из 5
© Фото : "Амедиа Продакшн"

Эпизод из сериала "Казанова. В бегах"

Кадр из сериала Казанова

Эпизод из сериала "Казанова. В бегах"

© Фото : "Амедиа Продакшн"
2 из 5
© Фото : "Амедиа Продакшн"

Сериал "Казанова. В бегах"

Кадр из сериала Казанова

Сериал "Казанова. В бегах"

© Фото : "Амедиа Продакшн"
3 из 5
© Фото : "Амедиа Продакшн"

"Казанова. В бегах"

Кадр из сериала Казанова

"Казанова. В бегах"

© Фото : "Амедиа Продакшн"
4 из 5
© Фото : "Амедиа Продакшн"

Кадр из проекта "Казанова. В бегах"

Кадр из сериала Казанова

Кадр из проекта "Казанова. В бегах"

© Фото : "Амедиа Продакшн"
5 из 5

Кадр из сериала "Казанова. В бегах"

© Фото : "Амедиа Продакшн"
1 из 5

Эпизод из сериала "Казанова. В бегах"

© Фото : "Амедиа Продакшн"
2 из 5

Сериал "Казанова. В бегах"

© Фото : "Амедиа Продакшн"
3 из 5

"Казанова. В бегах"

© Фото : "Амедиа Продакшн"
4 из 5

Кадр из проекта "Казанова. В бегах"

© Фото : "Амедиа Продакшн"
5 из 5
Действие происходит летом 1980-го. Аферист внедряется в комитет по подготовке к Олимпиаде. Можно сорвать большой куш, но за героем продолжает охотиться капитан Шмаков (Сергей Устюгов). Каждый эпизод — новая "любовь" Казановы и его яркие перевоплощения. Финал — абсолютно неожиданный.
"Казанова становится взрослее, он прошел через большие испытания, и женщины ему встретятся немного другие. Главный смысл его жизни — попытаться сделать что-то новое в ней", — говорит Антон Хабаров.
В проекте приняли участие Ольга Лапшина, Анна Банщикова, Мария Смольникова, Яна Крайнова, Наталья Рогожкина, Евгения Дмитриева, Светлана Колпакова, Александр Яцко и другие.
Все серии доступны в онлайн-кинотеатрах: Кино1ТВ, Кинопоиск и Premier.

"Улица Шекспира"

© Фото предоставлено OkkoКадр из сериала "Улица Шекспира"
Кадр из сериала Улица Шекспира - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото предоставлено Okko
Кадр из сериала "Улица Шекспира"
Остросюжетный, яркий восьмисерийный проект с цыганским колоритом, красивыми костюмами в стиле бохо, живописными пейзажами. В главной роли — Дмитрий Чеботарев. Он играет молодого успешного адвоката Михаила Деметрова. Карьера на взлете, личная жизнь тоже удалась — скоро свадьба с дочкой шефа.
© Фото предоставлено OkkoКадр из сериала "Улица Шекспира"
Кадр из сериала Улица Шекспира
Кадр из сериала "Улица Шекспира"
© Фото предоставлено Okko
1 из 4
© Фото предоставлено Okko

Эпизод из сериала "Улица Шекспира"

Кадр из сериала Улица Шекспира

Эпизод из сериала "Улица Шекспира"

© Фото предоставлено Okko
2 из 4
© Фото предоставлено Okko

Сериал "Улица Шекспира"

Кадр из сериала Улица Шекспира

Сериал "Улица Шекспира"

© Фото предоставлено Okko
3 из 4
© Фото предоставлено Okko

"Улица Шекспира"

Кадр из сериала Улица Шекспира

"Улица Шекспира"

© Фото предоставлено Okko
4 из 4
Кадр из сериала "Улица Шекспира"
© Фото предоставлено Okko
1 из 4

Эпизод из сериала "Улица Шекспира"

© Фото предоставлено Okko
2 из 4

Сериал "Улица Шекспира"

© Фото предоставлено Okko
3 из 4

"Улица Шекспира"

© Фото предоставлено Okko
4 из 4
В этот счастливый момент появляется его первая любовь, цыганка Диана, и просит вытащить из тюрьмы свою 14-летнюю дочь Яну (Полина Гухман), которую взяли за хранение наркотиков. Еще подростками Михай (настоящее имя героя) и Диана были цыганскими Ромео и Джульеттой — влюбились вопреки воле семей и решили сбежать. Но девушку насильно выдали замуж, а парня изгнали. Адвокату придется вернуться в табор, на улицу Шекспира, где его ненавидят свои, столкнуться с враждебным кланом и узнать важную тайну прошлого.
Роль богатого и властного барона, отца Дианы, исполнил Игорь Золотовицкий.
В онлайн-кинотеатре Okko выложены четыре серии из восьми.

"Опасная близость"

© Фото : онлайн-кинотеатр STARTКадр из сериала "Опасная близость"
Кадр из сериала Опасная близость - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : онлайн-кинотеатр START
Кадр из сериала "Опасная близость"
Новая остросюжетная глянцевая драма от создателей "Содержанок", "Жить жизнь" и "Бывшие" с Елизаветой Боярской в главной роли.
© Фото : онлайн-кинотеатр STARTКадр из сериала "Опасная близость"
Кадр из сериала Опасная близость
Кадр из сериала "Опасная близость"
© Фото : онлайн-кинотеатр START
1 из 3
© Фото : онлайн-кинотеатр START

Эпизод из сериала "Опасная близость"

Кадр из сериала Опасная близость

Эпизод из сериала "Опасная близость"

© Фото : онлайн-кинотеатр START
2 из 3
© Фото : онлайн-кинотеатр START

Сериал "Опасная близость"

Кадр из сериала Опасная близость

Сериал "Опасная близость"

© Фото : онлайн-кинотеатр START
3 из 3
Кадр из сериала "Опасная близость"
© Фото : онлайн-кинотеатр START
1 из 3

Эпизод из сериала "Опасная близость"

© Фото : онлайн-кинотеатр START
2 из 3

Сериал "Опасная близость"

© Фото : онлайн-кинотеатр START
3 из 3
Анна — успешный пластический хирург, руководитель клиники. В ее жизни все идеально и безошибочно выверено. Она сильный человек и не понимает слабостей других. Все меняется, когда ее муж (Артур Бесчастный) попадает в аварию. В машине он ехал с молодой любовницей, популярной певицей Женей. Анна, узнав об измене супруга, решает отомстить. И это приведет к непредсказуемым последствиям.
На START выложены две серии из восьми.

"Инспектор Гаврилов"

© Фото предоставлено СТСКадр из сериала "Инспектор Гаврилов"
Кадр из сериала Инспектор Гаврилов - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото предоставлено СТС
Кадр из сериала "Инспектор Гаврилов"
Во втором сезоне комедийного проекта бандит Медный, которого играет Виктор Добронравов, продолжает выдавать себя за начальника отдела МВД в Усть-Шахтинске.
Обаятельному аферисту будет непросто — в город приезжает старый друг настоящего Гаврилова (Артем Осипов), который хочет проверить слухи о подставном полицейском. Медный уговаривает Гаврилова (Андрей Курносов), которого прячет в лесу, показаться перед товарищем. Но ситуация усложняется — за расследование берется жесткая Кристина (Виктория Заболотная). Она готова на все ради истины.
© Фото предоставлено СТСКадр из сериала "Инспектор Гаврилов"
Кадр из сериала Инспектор Гаврилов
Кадр из сериала "Инспектор Гаврилов"
© Фото предоставлено СТС
1 из 5
© Фото предоставлено СТС

Эпизод из сериала "Инспектор Гаврилов"

Кадр из сериала Инспектор Гаврилов

Эпизод из сериала "Инспектор Гаврилов"

© Фото предоставлено СТС
2 из 5
© Фото предоставлено СТС

Сериал "Инспектор Гаврилов"

Кадр из сериала Инспектор Гаврилов

Сериал "Инспектор Гаврилов"

© Фото предоставлено СТС
3 из 5
© Фото предоставлено СТС

Кадр из сериала "Инспектор Гаврилов"

Кадр из сериала Инспектор Гаврилов

Кадр из сериала "Инспектор Гаврилов"

© Фото предоставлено СТС
4 из 5
© Фото предоставлено СТС

Сериал "Инспектор Гаврилов"

Кадр из сериала Инспектор Гаврилов

Сериал "Инспектор Гаврилов"

© Фото предоставлено СТС
5 из 5
Кадр из сериала "Инспектор Гаврилов"
© Фото предоставлено СТС
1 из 5

Эпизод из сериала "Инспектор Гаврилов"

© Фото предоставлено СТС
2 из 5

Сериал "Инспектор Гаврилов"

© Фото предоставлено СТС
3 из 5

Кадр из сериала "Инспектор Гаврилов"

© Фото предоставлено СТС
4 из 5

Сериал "Инспектор Гаврилов"

© Фото предоставлено СТС
5 из 5
"Мы стремились сохранить все то, что так полюбилось зрителю, при этом добавить остроты и подойти ближе к киноформату. Мой брат работал в МВД, и я консультировался с его друзьями, которые рассказали много историй, вошедших в сценарий", — рассказал креативный продюсер проекта Аслан Сокуров.
Финальный, 17-й эпизод выйдет на START 11 апреля.

"Почка 3"

© KION / МТС Медиа (2021)Кадр из сериала "Почка"
Кадр из сериала Почка - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© KION / МТС Медиа (2021)
Кадр из сериала "Почка"
Продолжение истории о предприимчивой инспекторше пожарной службы Наталье Кустовой (Любовь Аксенова).
© KION / МТС Медиа (2021)Кадр из сериала "Почка"
Кадр из сериала Почка
Кадр из сериала "Почка"
© KION / МТС Медиа (2021)
1 из 3
© KION / МТС Медиа (2021)

Эпизод из сериала "Почка"

Кадр из сериала Почка

Эпизод из сериала "Почка"

© KION / МТС Медиа (2021)
2 из 3
© KION / МТС Медиа (2021)

Сериал "Почка"

Кадр из сериала Почка

Сериал "Почка"

© KION / МТС Медиа (2021)
3 из 3
Кадр из сериала "Почка"
© KION / МТС Медиа (2021)
1 из 3

Эпизод из сериала "Почка"

© KION / МТС Медиа (2021)
2 из 3

Сериал "Почка"

© KION / МТС Медиа (2021)
3 из 3
Прошел год. Героиня работает на месте бывшей начальницы, взяточницы Чарской, а та сидит в тюрьме. Но неожиданно оказывается, что попасть за решетку может и Кустова. Адвокат ее брата, которого она уговорила взять на себя вину за подпольную клинику трансплантации, раскопал, что это дело ее рук. Единственный способ остаться на свободе — маленький ребенок, который должен у нее появиться в считаные дни.
Все серии доступны на KION.

"Однажды в Залесье"

© Фото : телеканал "Россия"Кадр из сериала "Однажды в Залесье"
Кадр из сериала Однажды в Залесье - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : телеканал "Россия"
Кадр из сериала "Однажды в Залесье"
Детектив со звездным кастом.
Действие разворачивается в небольшом тихом городке, где живет майор полиции Василиса Журавлева (Мария Куликова). Криминал здесь — редкость, а всех нарушителей Василиса знает наперечет. Но все меняет произошедшее убийство. Майор расследует преступление. Неожиданно она вынуждена выбирать — обнародовать ли открывшуюся страшную правду, или сохранить мир в городе и собственной семье. В проекте есть и мелодраматическая линия.
© Фото : телеканал "Россия"Кадр из сериала "Однажды в Залесье"
Кадр из сериала Однажды в Залесье
Кадр из сериала "Однажды в Залесье"
© Фото : телеканал "Россия"
1 из 3
© Фото : телеканал "Россия"

Эпизод из сериала "Однажды в Залесье"

Кадр из сериала Однажды в Залесье

Эпизод из сериала "Однажды в Залесье"

© Фото : телеканал "Россия"
2 из 3
© Фото : телеканал "Россия"

Сериал "Однажды в Залесье"

Кадр из сериала Однажды в Залесье

Сериал "Однажды в Залесье"

© Фото : телеканал "Россия"
3 из 3
Кадр из сериала "Однажды в Залесье"
© Фото : телеканал "Россия"
1 из 3

Эпизод из сериала "Однажды в Залесье"

© Фото : телеканал "Россия"
2 из 3

Сериал "Однажды в Залесье"

© Фото : телеканал "Россия"
3 из 3
"Я прозорливый человек и, когда читаю сценарий, примерно понимаю, чем все закончится, — опыт большой. Но здесь все действительно очень круто запутано, так что зрителей ждет огромное количество интриг", — отмечает Мария Куликова.
В ролях — Дмитрий Миллер, Михаил Пореченков, Екатерина Волкова, Александр Константинов и другие.
Сериал стартует на телеканале "Россия 1" 24 марта.

"Три плюс три"

© Фото : онлайн-кинотеатры START/OkkoКадр из сериала "Три плюс три"
Кадр из сериала Три плюс три - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : онлайн-кинотеатры START/Okko
Кадр из сериала "Три плюс три"
Легкая комедия режиссера Дмитрия Грибанова ("Вампиры средней полосы 2", "Два холма") на фоне живописных провинциальных русских пейзажей.
В небольшом городке Золотого кольца живут две семьи: одна — из трех поколений женщин, вторая — из трех поколений мужчин. Представители Клячевых — писатель Антон Павлович (Владислав Ветров), его сын, кузнец Леонид (Алексей Розин), и внук Прометей (Вадим Соснин), который работает спасателем. Ларины — таксистка Валентина Петровна (Ольга Хохлова), ее дочь, экскурсовод Света (Елена Николаева), и внучка, художница Юля (Александра Соловьева).
© Фото : онлайн-кинотеатры START/OkkoКадр из сериала "Три плюс три"
Кадр из сериала Три плюс три
Кадр из сериала "Три плюс три"
© Фото : онлайн-кинотеатры START/Okko
1 из 4
© Фото : онлайн-кинотеатры START/Okko

Эпизод из сериала "Три плюс три"

Кадр из сериала Три плюс три

Эпизод из сериала "Три плюс три"

© Фото : онлайн-кинотеатры START/Okko
2 из 4
© Фото : онлайн-кинотеатры START/Okko

Сериал "Три плюс три"

Кадр из сериала Три плюс три

Сериал "Три плюс три"

© Фото : онлайн-кинотеатры START/Okko
3 из 4
© Фото : онлайн-кинотеатры START/Okko

Кадр из проекта "Три плюс три"

Кадр из сериала Три плюс три

Кадр из проекта "Три плюс три"

© Фото : онлайн-кинотеатры START/Okko
4 из 4
Кадр из сериала "Три плюс три"
© Фото : онлайн-кинотеатры START/Okko
1 из 4

Эпизод из сериала "Три плюс три"

© Фото : онлайн-кинотеатры START/Okko
2 из 4

Сериал "Три плюс три"

© Фото : онлайн-кинотеатры START/Okko
3 из 4

Кадр из проекта "Три плюс три"

© Фото : онлайн-кинотеатры START/Okko
4 из 4
Знакомство Клячевых и Лариных происходит при непростых обстоятельствах: Прометей уверен, что Юля — мошенница, он раскрывает одну из ее махинаций и сдает девушку полиции. Персонажи попадают в разные курьезные ситуации. А в конце зрителям становится известно, смогли ли герои обрести личное счастье, на которое многие из них уже и не рассчитывали.
"С одной стороны, это жизненная история про узнаваемых персонажей со своими взглядами на жизнь, пороками и идеалами. С другой, наши герои заключены в идеальную среду, без сложных социальных проблем, в которой существуют только отношения и любовь. Это очень добрая история, этим она меня и зацепила", — говорит режиссер проекта.
На START и в Okko выложены семь эпизодов из шестнадцати.

"История любви Советского Союза"

© Фото : Первый каналКадр из сериала "История любви Советского Союза"
Кадр из сериала Любовь Советского Союза - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : Первый канал
Кадр из сериала "История любви Советского Союза"
Многосерийная версия драматической истории о жизни популярной актрисы 30-х годов. Режиссерами-постановщиками сериала, как и полнометражного фильма, стали Никита Высоцкий, Илья Лебедев и Дмитрий Иосифов.
В ролях — Ангелина Стречина, Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Игорь Петренко, Алена Бабенко, Ангелина Поплавская, Роман Мадянов, Александр Устюгов, Денис Нурулин, Софья Эрнст, Агриппина Стеклова и другие.
© Фото : Первый канал

Кадр из сериала "История любви Советского Союза"

Кадр из сериала Любовь Советского Союза

Кадр из сериала "История любви Советского Союза"

© Фото : Первый канал
1 из 5
© Фото : Первый канал

Эпизод из сериала "История любви Советского Союза"

Кадр из сериала Любовь Советского Союза

Эпизод из сериала "История любви Советского Союза"

© Фото : Первый канал
2 из 5
© Фото : Первый канал

Сериал "История любви Советского Союза"

Кадр из сериала Любовь Советского Союза

Сериал "История любви Советского Союза"

© Фото : Первый канал
3 из 5
© Фото : Первый канал

"История любви Советского Союза"

Кадр из сериала Любовь Советского Союза

"История любви Советского Союза"

© Фото : Первый канал
4 из 5
© Фото : Первый канал

Кадр из проекта "История любви Советского Союза"

Кадр из сериала Любовь Советского Союза

Кадр из проекта "История любви Советского Союза"

© Фото : Первый канал
5 из 5

Кадр из сериала "История любви Советского Союза"

© Фото : Первый канал
1 из 5

Эпизод из сериала "История любви Советского Союза"

© Фото : Первый канал
2 из 5

Сериал "История любви Советского Союза"

© Фото : Первый канал
3 из 5

"История любви Советского Союза"

© Фото : Первый канал
4 из 5

Кадр из проекта "История любви Советского Союза"

© Фото : Первый канал
5 из 5
Все начинается с того, что маленькая Галя вместе со своей матерью-актрисой приезжает в Москву. Девочка успешно дебютирует как артистка, ее выбирают для вручения цветов товарищу Сталину. А через несколько лет она уже звезда театра и экрана с миллионом поклонников, включая вождя. Дальше — сказочный роман со знаменитым летчиком, Героем Советского Союза. Затем — трагедия, которая изменит жизнь Галины.
В сериале зрители увидят новых героев и множество сюжетных линий.
Все серии проекта можно смотреть в Okko.
Кадр из фильма Пророк. История Александра Пушкина - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Панк-поэт или абьюзер? Почему новые фильмы о Пушкине взорвали Сеть
4 марта, 08:00
 
КультураКино и сериалычто посмотретьзвездыЕлизавета БоярскаяМария КуликоваВиктор Добронравов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала