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Структура протестов в Сербии направлена на уничтожение страны, заявил Вулин - РИА Новости, 23.03.2025
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07:09 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/serbiya-2006739920.html
Структура протестов в Сербии направлена на уничтожение страны, заявил Вулин
Структура протестов в Сербии направлена на уничтожение страны, заявил Вулин - РИА Новости, 23.03.2025
Структура протестов в Сербии направлена на уничтожение страны, заявил Вулин
Структура протестов в Сербии отлично подходит для уничтожения государства, но не для выработки решений по выходу из кризиса, заявил РИА Новости вице-премьер... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T07:09:00+03:00
2025-03-23T07:09:00+03:00
в мире
сербия
александр вулин
беспорядки в белграде
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БЕЛГРАД, 23 мар - РИА Новости. Структура протестов в Сербии отлично подходит для уничтожения государства, но не для выработки решений по выходу из кризиса, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября 2024 года. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти считают, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. "Рано или поздно должно быть найдено решение. При демократии это обычно или парламентские выборы, или принятие соответствующих законов парламентом. Но с кем об этом договариваться? Это структура, которая отлично подходит для протестов до уничтожения государства, но не для нахождения решения", - сказал Вулин агентству. По его словам, для властей и общественности Сербии все время остается открытым вопрос, кто организует протесты и с кем вести переговоры. "Кто принимает решение – будет ли продолжаться один день или три, будет ли митинг на площади Славия или перед Скупщиной (парламентом) республики. Это всегда неясно", - отметил вице-премьер.
https://ria.ru/20250323/serbiya-2006738991.html
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в мире, сербия, александр вулин, беспорядки в белграде
В мире, Сербия, Александр Вулин, Беспорядки в Белграде
Структура протестов в Сербии направлена на уничтожение страны, заявил Вулин

Вулин: структура протестов в Сербии подходит только для уничтожения государства

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАкция протеста в Белграде
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Акция протеста в Белграде. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 23 мар - РИА Новости. Структура протестов в Сербии отлично подходит для уничтожения государства, но не для выработки решений по выходу из кризиса, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября 2024 года. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти считают, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации.
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Среди протестующих в Сербии никто не выступает за диалог, заявил Вулин
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"Рано или поздно должно быть найдено решение. При демократии это обычно или парламентские выборы, или принятие соответствующих законов парламентом. Но с кем об этом договариваться? Это структура, которая отлично подходит для протестов до уничтожения государства, но не для нахождения решения", - сказал Вулин агентству.
По его словам, для властей и общественности Сербии все время остается открытым вопрос, кто организует протесты и с кем вести переговоры.
"Кто принимает решение – будет ли продолжаться один день или три, будет ли митинг на площади Славия или перед Скупщиной (парламентом) республики. Это всегда неясно", - отметил вице-премьер.
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