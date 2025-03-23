https://ria.ru/20250323/serbiya-2006739920.html

Структура протестов в Сербии направлена на уничтожение страны, заявил Вулин

Структура протестов в Сербии направлена на уничтожение страны, заявил Вулин - РИА Новости, 23.03.2025

Структура протестов в Сербии направлена на уничтожение страны, заявил Вулин

Структура протестов в Сербии отлично подходит для уничтожения государства, но не для выработки решений по выходу из кризиса, заявил РИА Новости вице-премьер... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T07:09:00+03:00

2025-03-23T07:09:00+03:00

2025-03-23T07:09:00+03:00

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БЕЛГРАД, 23 мар - РИА Новости. Структура протестов в Сербии отлично подходит для уничтожения государства, но не для выработки решений по выходу из кризиса, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября 2024 года. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти считают, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. "Рано или поздно должно быть найдено решение. При демократии это обычно или парламентские выборы, или принятие соответствующих законов парламентом. Но с кем об этом договариваться? Это структура, которая отлично подходит для протестов до уничтожения государства, но не для нахождения решения", - сказал Вулин агентству. По его словам, для властей и общественности Сербии все время остается открытым вопрос, кто организует протесты и с кем вести переговоры. "Кто принимает решение – будет ли продолжаться один день или три, будет ли митинг на площади Славия или перед Скупщиной (парламентом) республики. Это всегда неясно", - отметил вице-премьер.

https://ria.ru/20250323/serbiya-2006738991.html

https://ria.ru/20250322/serbija-2006653084.html

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в мире, сербия, александр вулин, беспорядки в белграде