https://ria.ru/20250323/serbiya-2006738991.html
Среди протестующих в Сербии никто не выступает за диалог, заявил Вулин
Среди протестующих в Сербии никто не выступает за диалог, заявил Вулин - РИА Новости, 23.03.2025
Среди протестующих в Сербии никто не выступает за диалог, заявил Вулин
Власти Сербии предлагают протестующим вузам переговоры, но там нет никого, кто выступает за диалог, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T06:07:00+03:00
2025-03-23T06:07:00+03:00
2025-03-23T06:07:00+03:00
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БЕЛГРАД, 23 мар - РИА Новости. Власти Сербии предлагают протестующим вузам переговоры, но там нет никого, кто выступает за диалог, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Мы ощущаем ответственность, и мы предлагали факультетам и вузам переговоры. Но когда ректор Белградского университета вам заявляет, что он не уполномочен и не может разговаривать, то кто может, с кем нам разговаривать? На противоположной стороне нет никого, кто выступает за диалог", - сказал Вулин. По его оценке, на стороне протестующих есть только соревнование в том, кто дольше выдержит в протесте и кто найдет более важное оправдание тому, чтобы протест был продолжен. "С той стороны нет ни одного приглашения к диалогу или принятия такого приглашения от нас", - заявил он. По его прогнозу, студенты и вузы попытаются продолжить протесты. "Постоянно будут пытаться находить темы, которые должны мобилизовать людей, и направить их на борьбу с властями. Если бы эти вещи были рациональными и аргументированными, у нас бы давно был диалог, в котором бы искали решения или уже бы нашли. Но здесь нет поиска решений, только поиск поводов для продолжения протестов", - сказал Вулин. Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября 2024 года. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти считают, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации.
https://ria.ru/20250323/serbiya-2006735227.html
https://ria.ru/20250322/serbija-2006653084.html
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в мире, сербия, александр вулин, белградский университет, беспорядки в белграде
В мире, Сербия, Александр Вулин, Белградский университет, Беспорядки в Белграде
Среди протестующих в Сербии никто не выступает за диалог, заявил Вулин
Вулин: среди протестующих в Сербии нет никого, кто выступал бы за диалог
БЕЛГРАД, 23 мар - РИА Новости. Власти Сербии предлагают протестующим вузам переговоры, но там нет никого, кто выступает за диалог, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Мы ощущаем ответственность, и мы предлагали факультетам и вузам переговоры. Но когда ректор Белградского университета
вам заявляет, что он не уполномочен и не может разговаривать, то кто может, с кем нам разговаривать? На противоположной стороне нет никого, кто выступает за диалог", - сказал Вулин
.
По его оценке, на стороне протестующих есть только соревнование в том, кто дольше выдержит в протесте и кто найдет более важное оправдание тому, чтобы протест был продолжен.
"С той стороны нет ни одного приглашения к диалогу или принятия такого приглашения от нас", - заявил он.
По его прогнозу, студенты и вузы попытаются продолжить протесты.
"Постоянно будут пытаться находить темы, которые должны мобилизовать людей, и направить их на борьбу с властями. Если бы эти вещи были рациональными и аргументированными, у нас бы давно был диалог, в котором бы искали решения или уже бы нашли. Но здесь нет поиска решений, только поиск поводов для продолжения протестов", - сказал Вулин.
Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии
с ноября 2024 года. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти считают, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации.