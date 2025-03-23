https://ria.ru/20250323/serbija-2006743456.html

Лидеры протестов в Сербии проплачены Западом, заявил вице-премьер

Лидеры протестов в Сербии проплачены Западом, заявил вице-премьер - РИА Новости, 23.03.2025

Лидеры протестов в Сербии проплачены Западом, заявил вице-премьер

Подавляющее большинство протестующих сербских студентов не "куплены", а вот их лидеры обучены и проплачены Западом, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T08:25:00+03:00

2025-03-23T08:25:00+03:00

2025-03-23T09:23:00+03:00

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БЕЛГРАД, 23 мар — РИА Новости. Подавляющее большинство протестующих сербских студентов не "куплены", а вот их лидеры обучены и проплачены Западом, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Прежде всего я бы не согласился с тем, что (в организации митингов в Сербии. — Прим. ред.) не заметно денежных вливаний. Знаете, сколько стоит переносная сцена с оборудованием, эти флаги, пища, которая была приготовлена в этот день, сколько стоит ежедневная выплата и экипировка направляющих активистов, подвоз людей и все остальное. Речь идет об очень больших финансовых средствах, и это видно", — сказал он. По словам политика, простые студенты не смогли бы так хорошо все это организовать. "Они были поддержаны со стороны политических партий из оппозиции и со стороны спецслужб Запада, которые активно участвуют в этом с самого начала. Вы в России знаете, что ничего не происходит спонтанно. Такое собрание людей не может быть случайным. И не может продолжаться такой большой период времени случайно, на одном энтузиазме. Без организации извне это бы было невозможно. Подавляющее большинство этих молодых людей не были "куплены" кем-то. Но их "вожди" организованы, обучены и проплачены", — объяснил Вулин. Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября 2024 года. Поводом для них стала гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти считают, что цель протестующих — свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации.

https://ria.ru/20250319/serbiya-2005736866.html

https://ria.ru/20250318/serbiya-2005529626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сербия, россия, александр вулин, беспорядки в белграде