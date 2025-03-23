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Лидеры протестов в Сербии проплачены Западом, заявил вице-премьер - РИА Новости, 23.03.2025
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08:25 23.03.2025 (обновлено: 09:23 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/serbija-2006743456.html
Лидеры протестов в Сербии проплачены Западом, заявил вице-премьер
Лидеры протестов в Сербии проплачены Западом, заявил вице-премьер - РИА Новости, 23.03.2025
Лидеры протестов в Сербии проплачены Западом, заявил вице-премьер
Подавляющее большинство протестующих сербских студентов не "куплены", а вот их лидеры обучены и проплачены Западом, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T08:25:00+03:00
2025-03-23T09:23:00+03:00
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БЕЛГРАД, 23 мар — РИА Новости. Подавляющее большинство протестующих сербских студентов не "куплены", а вот их лидеры обучены и проплачены Западом, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Прежде всего я бы не согласился с тем, что (в организации митингов в Сербии. — Прим. ред.) не заметно денежных вливаний. Знаете, сколько стоит переносная сцена с оборудованием, эти флаги, пища, которая была приготовлена в этот день, сколько стоит ежедневная выплата и экипировка направляющих активистов, подвоз людей и все остальное. Речь идет об очень больших финансовых средствах, и это видно", — сказал он. По словам политика, простые студенты не смогли бы так хорошо все это организовать. "Они были поддержаны со стороны политических партий из оппозиции и со стороны спецслужб Запада, которые активно участвуют в этом с самого начала. Вы в России знаете, что ничего не происходит спонтанно. Такое собрание людей не может быть случайным. И не может продолжаться такой большой период времени случайно, на одном энтузиазме. Без организации извне это бы было невозможно. Подавляющее большинство этих молодых людей не были "куплены" кем-то. Но их "вожди" организованы, обучены и проплачены", — объяснил Вулин. Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября 2024 года. Поводом для них стала гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти считают, что цель протестующих — свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации.
https://ria.ru/20250319/serbiya-2005736866.html
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в мире, сербия, россия, александр вулин, беспорядки в белграде
В мире, Сербия, Россия, Александр Вулин, Беспорядки в Белграде
Лидеры протестов в Сербии проплачены Западом, заявил вице-премьер

Вулин: лидеры студенческих протестов в Сербии обучены и проплачены Западом

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАкция протеста в Белграде
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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БЕЛГРАД, 23 мар — РИА Новости. Подавляющее большинство протестующих сербских студентов не "куплены", а вот их лидеры обучены и проплачены Западом, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Прежде всего я бы не согласился с тем, что (в организации митингов в Сербии. — Прим. ред.) не заметно денежных вливаний. Знаете, сколько стоит переносная сцена с оборудованием, эти флаги, пища, которая была приготовлена в этот день, сколько стоит ежедневная выплата и экипировка направляющих активистов, подвоз людей и все остальное. Речь идет об очень больших финансовых средствах, и это видно", — сказал он.
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По словам политика, простые студенты не смогли бы так хорошо все это организовать.
"Они были поддержаны со стороны политических партий из оппозиции и со стороны спецслужб Запада, которые активно участвуют в этом с самого начала. Вы в России знаете, что ничего не происходит спонтанно. Такое собрание людей не может быть случайным. И не может продолжаться такой большой период времени случайно, на одном энтузиазме. Без организации извне это бы было невозможно. Подавляющее большинство этих молодых людей не были "куплены" кем-то. Но их "вожди" организованы, обучены и проплачены", — объяснил Вулин.
Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября 2024 года. Поводом для них стала гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября.
Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти считают, что цель протестующих — свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации.
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