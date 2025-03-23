Лидеры протестов в Сербии проплачены Западом, заявил вице-премьер
Вулин: лидеры студенческих протестов в Сербии обучены и проплачены Западом
Акция протеста в Белграде. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 23 мар — РИА Новости. Подавляющее большинство протестующих сербских студентов не "куплены", а вот их лидеры обучены и проплачены Западом, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Прежде всего я бы не согласился с тем, что (в организации митингов в Сербии. — Прим. ред.) не заметно денежных вливаний. Знаете, сколько стоит переносная сцена с оборудованием, эти флаги, пища, которая была приготовлена в этот день, сколько стоит ежедневная выплата и экипировка направляющих активистов, подвоз людей и все остальное. Речь идет об очень больших финансовых средствах, и это видно", — сказал он.
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По словам политика, простые студенты не смогли бы так хорошо все это организовать.
"Они были поддержаны со стороны политических партий из оппозиции и со стороны спецслужб Запада, которые активно участвуют в этом с самого начала. Вы в России знаете, что ничего не происходит спонтанно. Такое собрание людей не может быть случайным. И не может продолжаться такой большой период времени случайно, на одном энтузиазме. Без организации извне это бы было невозможно. Подавляющее большинство этих молодых людей не были "куплены" кем-то. Но их "вожди" организованы, обучены и проплачены", — объяснил Вулин.
Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября 2024 года. Поводом для них стала гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября.
Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти считают, что цель протестующих — свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации.