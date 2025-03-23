https://ria.ru/20250323/saturn-2006739721.html

Астроном рассказал о первом в 2025 году "исчезновении" колец Сатурна

Астроном рассказал о первом в 2025 году "исчезновении" колец Сатурна - РИА Новости, 23.03.2025

Астроном рассказал о первом в 2025 году "исчезновении" колец Сатурна

Кольца Сатурна полностью "исчезли" 23 марта, это первое из двух "исчезновений", обусловленное взаимным расположением Сатурна и Земли, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T06:51:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Кольца Сатурна полностью "исчезли" 23 марта, это первое из двух "исчезновений", обусловленное взаимным расположением Сатурна и Земли, рассказал РИА Новости научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий. "В этот день, 23 марта, произошло первое в этом году исчезновение колец Сатурна. Наблюдатели на Земле оказались в той же плоскости, что и кольца Сатурна, и сейчас их видно с ребра. Кольца планеты всего около 30 метров толщиной при диаметре 300 тысяч километров, при этом расстояние от Земли до Сатурна порядка 1,3 миллиарда километров. Поэтому они для землян исчезли, даже если наблюдать планету в крупный телескоп. Событие происходит не часто - один раз в 15 лет", - сказал Короткий. Во второй раз кольца "исчезнут" 26 ноября. Весной "исчезновение" увидеть не удастся, так как Сатурн сейчас находится рядом с Солнцем. Осеннее же "исчезновение" колец будет уже с хорошими условиями видимости - его можно будет увидеть в телескоп с хорошим увеличением, добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250318/kosmos-2005624198.html

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