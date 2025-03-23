https://ria.ru/20250323/sanktsii-2006782480.html

России предстоит и дальше жить под санкциями, заявили в Кремле

России предстоит и дальше жить под санкциями, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.03.2025

России предстоит и дальше жить под санкциями, заявили в Кремле

России необходимо развиваться дальше, несмотря на санкции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. РИА Новости, 23.03.2025

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россия

дмитрий песков

павел зарубин

российский союз промышленников и предпринимателей

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. России необходимо развиваться дальше, несмотря на санкции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. "Если у вас возникают подобные вопросы, у меня один совет — слушайте внимательно (президента РФ Владимира. — Прим. ред.) Путина. Что сказал Путин, выступая на съезде РСПП? Никакие санкции не снимут. Санкции — это надолго. Это постоянные меры по сдерживанию России", — сказал он, отвечая на вопрос о возможности скорого снятия санкций и возвращения в Россию западных компаний. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах постоянно звучали мнения, что подобная политика неэффективна.Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия привыкла и научилась противодействовать санкциям. "И надо понимать, что нам предстоит так жить дальше. И нам нужно дальше развиваться, несмотря ни на что", - отметил Песков.

https://ria.ru/20250318/sanktsii-2005735608.html

https://ria.ru/20250310/sanktsii-2003940736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, павел зарубин, российский союз промышленников и предпринимателей, санкции в отношении россии, реакция на санкции