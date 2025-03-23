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России предстоит и дальше жить под санкциями, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.03.2025
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15:00 23.03.2025 (обновлено: 16:11 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/sanktsii-2006782480.html
России предстоит и дальше жить под санкциями, заявили в Кремле
России предстоит и дальше жить под санкциями, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.03.2025
России предстоит и дальше жить под санкциями, заявили в Кремле
России необходимо развиваться дальше, несмотря на санкции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T15:00:00+03:00
2025-03-23T16:11:00+03:00
россия
дмитрий песков
павел зарубин
российский союз промышленников и предпринимателей
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. России необходимо развиваться дальше, несмотря на санкции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. "Если у вас возникают подобные вопросы, у меня один совет — слушайте внимательно (президента РФ Владимира. — Прим. ред.) Путина. Что сказал Путин, выступая на съезде РСПП? Никакие санкции не снимут. Санкции — это надолго. Это постоянные меры по сдерживанию России", — сказал он, отвечая на вопрос о возможности скорого снятия санкций и возвращения в Россию западных компаний. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах постоянно звучали мнения, что подобная политика неэффективна.Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия привыкла и научилась противодействовать санкциям. "И надо понимать, что нам предстоит так жить дальше. И нам нужно дальше развиваться, несмотря ни на что", - отметил Песков.
https://ria.ru/20250318/sanktsii-2005735608.html
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россия, дмитрий песков, павел зарубин, российский союз промышленников и предпринимателей, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
России предстоит и дальше жить под санкциями, заявили в Кремле

Песков: санкции останутся надолго, России нужно развиваться, несмотря ни на что

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква, Кремль
Москва, Кремль - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. России необходимо развиваться дальше, несмотря на санкции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«
"Если у вас возникают подобные вопросы, у меня один совет — слушайте внимательно (президента РФ Владимира. — Прим. ред.) Путина. Что сказал Путин, выступая на съезде РСПП? Никакие санкции не снимут. Санкции — это надолго. Это постоянные меры по сдерживанию России", — сказал он, отвечая на вопрос о возможности скорого снятия санкций и возвращения в Россию западных компаний.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах постоянно звучали мнения, что подобная политика неэффективна.
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"И надо понимать, что нам предстоит так жить дальше. И нам нужно дальше развиваться, несмотря ни на что", - отметил Песков.
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