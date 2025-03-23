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Экономист назвал причины укрепления рубля - РИА Новости, 23.03.2025
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07:25 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/rubl-2006740847.html
Экономист назвал причины укрепления рубля
Экономист назвал причины укрепления рубля - РИА Новости, 23.03.2025
Экономист назвал причины укрепления рубля
Укрепление рубля по отношению к доллару происходит сейчас по нескольким причинам: этому способствуют большие продажи валюты экспортерами, высокие процентные... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T07:25:00+03:00
2025-03-23T07:25:00+03:00
экономика
москва
ренессанс капитал
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Укрепление рубля по отношению к доллару происходит сейчас по нескольким причинам: этому способствуют большие продажи валюты экспортерами, высокие процентные ставки и надежда на действительное снижение геополитической напряженности, заявил РИА Новости руководитель аналитического управления, главный экономист "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин. Официальный курс доллара от ЦБ РФ максимально падал на этой неделе до 81,5 рубля за доллар, хотя в начале месяца он находился в районе 88-89 рублей. "Причин укрепления рубля по отношению к доллару несколько. Во-первых, мы видим большие продажи валюты со стороны экспортеров", - сказал он. Во-вторых, по его мнению, "рублю помогают высокие процентные ставки, которые делают рублевые активы привлекательными". "А, в-третьих, российскую валюту укрепляет надежда на действительное снижение геополитической напряженности", - заметил собеседник агентства. На вопрос, может ли рубль пойти в сторону отметки в 150 по отношению к доллару, если надежды на восстановление политического диалога между Москвой и Вашингтоном начнут таять, Кузьмин ответил: "Нет, такого падения, уверен, все-таки не будет". "Да, рубль начнет опускаться до трехзначной цифры, но средний за год уровень курса вряд ли окажется ниже отметки в 103 – при текущих нефтяных ценах, конечно", - подчеркнул главный экономист "Ренессанс Капитал".
https://ria.ru/20250323/tovary-2006727897.html
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экономика, москва, ренессанс капитал , центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Москва, Ренессанс Капитал , Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Экономист назвал причины укрепления рубля

Экономит Кузьмин: рубль укрепляется из-за больших продаж валюты и высоких ставок

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Укрепление рубля по отношению к доллару происходит сейчас по нескольким причинам: этому способствуют большие продажи валюты экспортерами, высокие процентные ставки и надежда на действительное снижение геополитической напряженности, заявил РИА Новости руководитель аналитического управления, главный экономист "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин.
Официальный курс доллара от ЦБ РФ максимально падал на этой неделе до 81,5 рубля за доллар, хотя в начале месяца он находился в районе 88-89 рублей.
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"Причин укрепления рубля по отношению к доллару несколько. Во-первых, мы видим большие продажи валюты со стороны экспортеров", - сказал он.
Во-вторых, по его мнению, "рублю помогают высокие процентные ставки, которые делают рублевые активы привлекательными".
"А, в-третьих, российскую валюту укрепляет надежда на действительное снижение геополитической напряженности", - заметил собеседник агентства.
На вопрос, может ли рубль пойти в сторону отметки в 150 по отношению к доллару, если надежды на восстановление политического диалога между Москвой и Вашингтоном начнут таять, Кузьмин ответил: "Нет, такого падения, уверен, все-таки не будет".
"Да, рубль начнет опускаться до трехзначной цифры, но средний за год уровень курса вряд ли окажется ниже отметки в 103 – при текущих нефтяных ценах, конечно", - подчеркнул главный экономист "Ренессанс Капитал".
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ЭкономикаМоскваРенессанс КапиталЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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