https://ria.ru/20250323/rubl-2006740847.html

Экономист назвал причины укрепления рубля

Экономист назвал причины укрепления рубля - РИА Новости, 23.03.2025

Экономист назвал причины укрепления рубля

Укрепление рубля по отношению к доллару происходит сейчас по нескольким причинам: этому способствуют большие продажи валюты экспортерами, высокие процентные... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T07:25:00+03:00

2025-03-23T07:25:00+03:00

2025-03-23T07:25:00+03:00

экономика

москва

ренессанс капитал

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Укрепление рубля по отношению к доллару происходит сейчас по нескольким причинам: этому способствуют большие продажи валюты экспортерами, высокие процентные ставки и надежда на действительное снижение геополитической напряженности, заявил РИА Новости руководитель аналитического управления, главный экономист "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин. Официальный курс доллара от ЦБ РФ максимально падал на этой неделе до 81,5 рубля за доллар, хотя в начале месяца он находился в районе 88-89 рублей. "Причин укрепления рубля по отношению к доллару несколько. Во-первых, мы видим большие продажи валюты со стороны экспортеров", - сказал он. Во-вторых, по его мнению, "рублю помогают высокие процентные ставки, которые делают рублевые активы привлекательными". "А, в-третьих, российскую валюту укрепляет надежда на действительное снижение геополитической напряженности", - заметил собеседник агентства. На вопрос, может ли рубль пойти в сторону отметки в 150 по отношению к доллару, если надежды на восстановление политического диалога между Москвой и Вашингтоном начнут таять, Кузьмин ответил: "Нет, такого падения, уверен, все-таки не будет". "Да, рубль начнет опускаться до трехзначной цифры, но средний за год уровень курса вряд ли окажется ниже отметки в 103 – при текущих нефтяных ценах, конечно", - подчеркнул главный экономист "Ренессанс Капитал".

https://ria.ru/20250323/tovary-2006727897.html

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экономика, москва, ренессанс капитал , центральный банк рф (цб рф)