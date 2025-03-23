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Песков назвал отличительную деталь телефонного разговора Путина и Трампа
Песков назвал отличительную деталь телефонного разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 23.03.2025
Песков назвал отличительную деталь телефонного разговора Путина и Трампа
Прошедший на неделе телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был одним из самых продолжительных разговоров двух глав... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T12:36:00+03:00
2025-03-23T12:36:00+03:00
2025-03-23T12:38:00+03:00
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Прошедший на неделе телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был одним из самых продолжительных разговоров двух глав государств, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью. "В целом если взять время, включая перевод, это длилось около двух часов. И, действительно, по продолжительности это был, наверное, один из самых длинных по времени разговоров двух глав государств", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина. Путин и Трамп провели телефонный телефонный разговор 18 марта. В предыдущий раз главы двух стран общались 12 февраля.
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Политика, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Песков назвал отличительную деталь телефонного разговора Путина и Трампа
Песков: разговор Путина и Трампа 18 марта был одним из самых продолжительных