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Песков рассказал об атмосфере телефонного разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 23.03.2025
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12:01 23.03.2025 (обновлено: 12:11 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/razgovor-2006760385.html
Песков рассказал об атмосфере телефонного разговора Путина и Трампа
Песков рассказал об атмосфере телефонного разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 23.03.2025
Песков рассказал об атмосфере телефонного разговора Путина и Трампа
Атмосфера телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была доверительной, откровенной и конструктивной, заявил в интервью... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T12:01:00+03:00
2025-03-23T12:11:00+03:00
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
политика
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Атмосфера телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была доверительной, откровенной и конструктивной, заявил в интервью Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом."Это была абсолютно доверительная, откровенная, конструктивная рабочая атмосфера", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя атмосферу телефонного разговора двух президентов. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта), политика, владимир путин, дональд трамп
Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп
Песков рассказал об атмосфере телефонного разговора Путина и Трампа

Песков назвал атмосферу разговора Путина и Трампа доверительной и откровенной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Росии Владимир Путин общается по телефону
Президент Росии Владимир Путин общается по телефону - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Росии Владимир Путин общается по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Атмосфера телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была доверительной, откровенной и конструктивной, заявил в интервью Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
"Это была абсолютно доверительная, откровенная, конструктивная рабочая атмосфера", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя атмосферу телефонного разговора двух президентов. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин и Трамп запустили российско-американские горки
19 марта, 11:58
 
Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)ПолитикаВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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