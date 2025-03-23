https://ria.ru/20250323/razgovor-2006760385.html

Песков рассказал об атмосфере телефонного разговора Путина и Трампа

Песков рассказал об атмосфере телефонного разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 23.03.2025

Песков рассказал об атмосфере телефонного разговора Путина и Трампа

Атмосфера телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была доверительной, откровенной и конструктивной, заявил в интервью... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T12:01:00+03:00

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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

политика

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Атмосфера телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была доверительной, откровенной и конструктивной, заявил в интервью Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом."Это была абсолютно доверительная, откровенная, конструктивная рабочая атмосфера", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя атмосферу телефонного разговора двух президентов. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

телефонный разговор путина и трампа (18 марта), политика, владимир путин, дональд трамп