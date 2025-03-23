https://ria.ru/20250323/razgovor-2006760385.html
Песков рассказал об атмосфере телефонного разговора Путина и Трампа
Песков рассказал об атмосфере телефонного разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 23.03.2025
Песков рассказал об атмосфере телефонного разговора Путина и Трампа
Атмосфера телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была доверительной, откровенной и конструктивной, заявил в интервью... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T12:01:00+03:00
2025-03-23T12:01:00+03:00
2025-03-23T12:11:00+03:00
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
политика
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/07/1992734745_0:78:3071:1805_1920x0_80_0_0_6ccc124693669bcd415663ce7772710f.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Атмосфера телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была доверительной, откровенной и конструктивной, заявил в интервью Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом."Это была абсолютно доверительная, откровенная, конструктивная рабочая атмосфера", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя атмосферу телефонного разговора двух президентов. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/07/1992734745_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_2a63127758eb4323cc3d312e583b7ad7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телефонный разговор путина и трампа (18 марта), политика, владимир путин, дональд трамп
Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп
Песков рассказал об атмосфере телефонного разговора Путина и Трампа
Песков назвал атмосферу разговора Путина и Трампа доверительной и откровенной