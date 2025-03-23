https://ria.ru/20250323/raketa-2006744565.html

Израильские военные заявили о перехвате ракеты, летевшей из Йемена

Израильские военные заявили о перехвате ракеты, летевшей из Йемена - РИА Новости, 23.03.2025

Израильские военные заявили о перехвате ракеты, летевшей из Йемена

Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что перехватила ракету, летевшую со стороны Йемена на территорию страны. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T08:47:00+03:00

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2025-03-23T08:47:00+03:00

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что перехватила ракету, летевшую со стороны Йемена на территорию страны. "Сирены прозвучали в нескольких областях Израиля после того, как Йемен выпустил ракету. Ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена ВВС Израиля до того, как она достигла территории страны", - говорится в заявлении армии.

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Ольга Фомченкова

в мире, йемен, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024