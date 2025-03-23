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Израильские военные заявили о перехвате ракеты, летевшей из Йемена
Израильские военные заявили о перехвате ракеты, летевшей из Йемена - РИА Новости, 23.03.2025
Израильские военные заявили о перехвате ракеты, летевшей из Йемена
Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что перехватила ракету, летевшую со стороны Йемена на территорию страны. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T08:47:00+03:00
2025-03-23T08:47:00+03:00
2025-03-23T08:47:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что перехватила ракету, летевшую со стороны Йемена на территорию страны. "Сирены прозвучали в нескольких областях Израиля после того, как Йемен выпустил ракету. Ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена ВВС Израиля до того, как она достигла территории страны", - говорится в заявлении армии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Йемен, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильские военные заявили о перехвате ракеты, летевшей из Йемена
ЦАХАЛ заявила о перехвате ВВС Израиля летевшей со стороны Йемена ракеты