https://ria.ru/20250323/rada-2006766848.html

В Раде призвали Украину рационально использовать помощь от ЕС

В Раде призвали Украину рационально использовать помощь от ЕС - РИА Новости, 23.03.2025

В Раде призвали Украину рационально использовать помощь от ЕС

Украина должна экономно и рационально использовать поступающие транши финансовой помощи от ЕС, заявил депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T13:07:00+03:00

2025-03-23T13:07:00+03:00

2025-03-23T13:11:00+03:00

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Украина должна экономно и рационально использовать поступающие транши финансовой помощи от ЕС, заявил депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев. Европейская комиссия 20 марта сообщила, что выделила Украине дополнительно 1 миллиард евро в рамках кредита "группы семи" (G7) с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов. Отмечалось, что общий уже выделенный Киеву Брюсселем кредит таким образом составляет 4 миллиарда евро. Всего ЕС ранее обязался предоставить Украине порядка 18 миллиардов евро кредитов с погашением из доходов от российских активов в рамках согласованного G7 кредита на 45 миллиардов евро. По словам Гетманцева, Украина с начала года уже получила 22% от запланированного финансирования со стороны ЕС. "Наши две ключевые задачи: очень экономно и рационально использовать средства, которые будут поступать в рамках механизма ERA. Мы имеем понимание источников закрытия потребностей в финансировании бюджетных программ на весь 2025 год, но этого нельзя говорить о 2026-м и последующих годах… Активизировать работу с партнерами по поиску и обеспечению надежных источников внешней поддержки на последующие годы", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20250321/ukraina-2006605415.html

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