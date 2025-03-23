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В Раде призвали Украину рационально использовать помощь от ЕС - РИА Новости, 23.03.2025
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13:07 23.03.2025 (обновлено: 13:11 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/rada-2006766848.html
В Раде призвали Украину рационально использовать помощь от ЕС
В Раде призвали Украину рационально использовать помощь от ЕС - РИА Новости, 23.03.2025
В Раде призвали Украину рационально использовать помощь от ЕС
Украина должна экономно и рационально использовать поступающие транши финансовой помощи от ЕС, заявил депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T13:07:00+03:00
2025-03-23T13:11:00+03:00
экономика
россия
украина
киев
даниил гетманцев
сергей лавров
евросоюз
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Украина должна экономно и рационально использовать поступающие транши финансовой помощи от ЕС, заявил депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев. Европейская комиссия 20 марта сообщила, что выделила Украине дополнительно 1 миллиард евро в рамках кредита "группы семи" (G7) с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов. Отмечалось, что общий уже выделенный Киеву Брюсселем кредит таким образом составляет 4 миллиарда евро. Всего ЕС ранее обязался предоставить Украине порядка 18 миллиардов евро кредитов с погашением из доходов от российских активов в рамках согласованного G7 кредита на 45 миллиардов евро. По словам Гетманцева, Украина с начала года уже получила 22% от запланированного финансирования со стороны ЕС. "Наши две ключевые задачи: очень экономно и рационально использовать средства, которые будут поступать в рамках механизма ERA. Мы имеем понимание источников закрытия потребностей в финансировании бюджетных программ на весь 2025 год, но этого нельзя говорить о 2026-м и последующих годах… Активизировать работу с партнерами по поиску и обеспечению надежных источников внешней поддержки на последующие годы", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20250321/ukraina-2006605415.html
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экономика, россия, украина, киев, даниил гетманцев, сергей лавров, евросоюз, g7, верховная рада украины, в мире
Экономика, Россия, Украина, Киев, Даниил Гетманцев, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Верховная Рада Украины, В мире
В Раде призвали Украину рационально использовать помощь от ЕС

Депутат Рады Гетманцев: Украина должна рационально использовать средства от ЕС

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЗдание Верховной Рады Украины в Киеве
Здание Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Здание Верховной Рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Украина должна экономно и рационально использовать поступающие транши финансовой помощи от ЕС, заявил депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев.
Европейская комиссия 20 марта сообщила, что выделила Украине дополнительно 1 миллиард евро в рамках кредита "группы семи" (G7) с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов. Отмечалось, что общий уже выделенный Киеву Брюсселем кредит таким образом составляет 4 миллиарда евро. Всего ЕС ранее обязался предоставить Украине порядка 18 миллиардов евро кредитов с погашением из доходов от российских активов в рамках согласованного G7 кредита на 45 миллиардов евро.
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В Италии назвали истинную причину поддержки Украины со стороны ЕС
21 марта, 23:26
По словам Гетманцева, Украина с начала года уже получила 22% от запланированного финансирования со стороны ЕС.
"Наши две ключевые задачи: очень экономно и рационально использовать средства, которые будут поступать в рамках механизма ERA. Мы имеем понимание источников закрытия потребностей в финансировании бюджетных программ на весь 2025 год, но этого нельзя говорить о 2026-м и последующих годах… Активизировать работу с партнерами по поиску и обеспечению надежных источников внешней поддержки на последующие годы", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Лидеры ЕС поддерживают Украину только на словах, заявила Каллас
20 марта, 13:21
 
ЭкономикаРоссияУкраинаКиевДаниил ГетманцевСергей ЛавровЕвросоюзG7Верховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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