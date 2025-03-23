https://ria.ru/20250323/pvo-2006832128.html

Силы ПВО сбили семь дронов ВСУ над территорией России

Силы ПВО сбили семь дронов ВСУ над территорией России - РИА Новости, 23.03.2025

Силы ПВО сбили семь дронов ВСУ над территорией России

Российские средства ПВО уничтожили пять беспилотников над Крымом и по одному Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 23.03.2025

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белгородская область

россия

специальная военная операция на украине

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили пять беспилотников над Крымом и по одному Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России."Двадцать третьего мая 2025 года в период с 21.25 до 22.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов: пять БПЛА – над территорией Республики Крым и по одному над территориями Курской и Белгородской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250323/obstrel-2006778156.html

белгородская область

россия

республика крым

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белгородская область, россия, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)