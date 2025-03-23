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Силы ПВО сбили семь дронов ВСУ над территорией России
Силы ПВО сбили семь дронов ВСУ над территорией России - РИА Новости, 23.03.2025
Силы ПВО сбили семь дронов ВСУ над территорией России
Российские средства ПВО уничтожили пять беспилотников над Крымом и по одному Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T22:55:00+03:00
2025-03-23T22:55:00+03:00
2025-03-23T23:00:00+03:00
белгородская область
россия
специальная военная операция на украине
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили пять беспилотников над Крымом и по одному Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России."Двадцать третьего мая 2025 года в период с 21.25 до 22.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов: пять БПЛА – над территорией Республики Крым и по одному над территориями Курской и Белгородской областей", - говорится в сообщении.
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белгородская область
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белгородская область, россия, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Белгородская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО сбили семь дронов ВСУ над территорией России
Минобороны: над Крымом и Курской и Белгородской областями уничтожили семь БПЛА