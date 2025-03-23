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Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника над Крымом - РИА Новости, 23.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:51 23.03.2025 (обновлено: 23:08 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/pvo-2006828003.html
Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника над Крымом
Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника над Крымом - РИА Новости, 23.03.2025
Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника над Крымом
Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T21:51:00+03:00
2025-03-23T23:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
севастополь
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом, говорится в сообщении Минобороны России."Двадцать третьего марта в период с 21:00 до 21:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым", — заявили в ведомстве. Чуть позднее министерство сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили еще пять БПЛА над полуостровом. В течение дня ВСУ также пытались атаковать территорию Крыма. Первые попытку противник предпринял в 8:00, вторую — в период с 18:40 до 19:05. Российские силы ПВО уничтожили все цели.Украинские боевики практически ежедневно пытаются обстреливать с помощью дронов Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы.Системы ПВО уничтожают большинство беспилотников. На полуострове бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20250317/krym-2005403101.html
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, севастополь
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Севастополь
Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника над Крымом

МО РФ: силы ПВО уничтожили 4 дрона ВСУ над территорией Крыма

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа ПВО
Боевая работа ПВО - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом, говорится в сообщении Минобороны России.
"Двадцать третьего марта в период с 21:00 до 21:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым", — заявили в ведомстве.
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Чуть позднее министерство сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили еще пять БПЛА над полуостровом.
В течение дня ВСУ также пытались атаковать территорию Крыма. Первые попытку противник предпринял в 8:00, вторую — в период с 18:40 до 19:05. Российские силы ПВО уничтожили все цели.
Украинские боевики практически ежедневно пытаются обстреливать с помощью дронов Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы.
Системы ПВО уничтожают большинство беспилотников. На полуострове бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныСевастополь
 
 
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