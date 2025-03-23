https://ria.ru/20250323/pvo-2006828003.html

Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника над Крымом

Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника над Крымом - РИА Новости, 23.03.2025

Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника над Крымом

Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 23.03.2025

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом, говорится в сообщении Минобороны России."Двадцать третьего марта в период с 21:00 до 21:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым", — заявили в ведомстве. Чуть позднее министерство сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили еще пять БПЛА над полуостровом. В течение дня ВСУ также пытались атаковать территорию Крыма. Первые попытку противник предпринял в 8:00, вторую — в период с 18:40 до 19:05. Российские силы ПВО уничтожили все цели.Украинские боевики практически ежедневно пытаются обстреливать с помощью дронов Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы.Системы ПВО уничтожают большинство беспилотников. На полуострове бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20250317/krym-2005403101.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, севастополь