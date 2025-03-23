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Путин проведет заседание наблюдательного совета "Движения первых" - РИА Новости, 23.03.2025
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16:29 23.03.2025 (обновлено: 18:23 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/putin-2006797342.html
Путин проведет заседание наблюдательного совета "Движения первых"
Путин проведет заседание наблюдательного совета "Движения первых" - РИА Новости, 23.03.2025
Путин проведет заседание наблюдательного совета "Движения первых"
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет заседание наблюдательного совета "Движения первых", вручит премии молодым деятелям культуры и... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T16:29:00+03:00
2025-03-23T18:23:00+03:00
россия
владимир путин
павел зарубин
политика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет заседание наблюдательного совета "Движения первых", вручит премии молодым деятелям культуры и посетит один из регионов России, сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1". "Президент проведет заседание Наблюдательного совета "Движения первых". В День работников культуры Путин вручит премии молодым деятелям культуры и проведет заседание Совета по культуре и искусству", - говорится в программе, кадры из которой опубликовал в своем Telegram-канале тележурналист Павел Зарубин. Уточняется, что также в планах президента на неделю командировка в один из регионов России и совещание с членами Совета безопасности.
https://ria.ru/20250320/putin-2006334051.html
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россия, владимир путин, павел зарубин, политика
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Политика
Путин проведет заседание наблюдательного совета "Движения первых"

Путин проведет заседание набсовета "Движения первых" и посетит один из регионов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет заседание наблюдательного совета "Движения первых", вручит премии молодым деятелям культуры и посетит один из регионов России, сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".
"Президент проведет заседание Наблюдательного совета "Движения первых". В День работников культуры Путин вручит премии молодым деятелям культуры и проведет заседание Совета по культуре и искусству", - говорится в программе, кадры из которой опубликовал в своем Telegram-канале тележурналист Павел Зарубин.
Уточняется, что также в планах президента на неделю командировка в один из регионов России и совещание с членами Совета безопасности.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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