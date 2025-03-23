https://ria.ru/20250323/putin-2006797342.html

Путин проведет заседание наблюдательного совета "Движения первых"

Путин проведет заседание наблюдательного совета "Движения первых" - РИА Новости, 23.03.2025

Путин проведет заседание наблюдательного совета "Движения первых"

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет заседание наблюдательного совета "Движения первых", вручит премии молодым деятелям культуры и... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T16:29:00+03:00

2025-03-23T16:29:00+03:00

2025-03-23T18:23:00+03:00

россия

владимир путин

павел зарубин

политика

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет заседание наблюдательного совета "Движения первых", вручит премии молодым деятелям культуры и посетит один из регионов России, сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1". "Президент проведет заседание Наблюдательного совета "Движения первых". В День работников культуры Путин вручит премии молодым деятелям культуры и проведет заседание Совета по культуре и искусству", - говорится в программе, кадры из которой опубликовал в своем Telegram-канале тележурналист Павел Зарубин. Уточняется, что также в планах президента на неделю командировка в один из регионов России и совещание с членами Совета безопасности.

https://ria.ru/20250320/putin-2006334051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, павел зарубин, политика