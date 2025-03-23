https://ria.ru/20250323/putin-2006778627.html

В Кремле рассказали о содержании разговора Путина и Трампа

В Кремле рассказали о содержании разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 23.03.2025

В Кремле рассказали о содержании разговора Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин в разговоре с главой США Дональдом Трампом упомянул некоторые из тех нюансов, которые надо учесть при обсуждении прекращения... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T14:42:00+03:00

2025-03-23T14:42:00+03:00

2025-03-23T14:48:00+03:00

сша

украина

россия

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с главой США Дональдом Трампом упомянул некоторые из тех нюансов, которые надо учесть при обсуждении прекращения огня на Украине, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин 13 марта на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров выступил в поддержку идеи перемирия с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы. Во вторник российский лидер провел телефонный разговор с Трампом. "Некоторые из этих нюансов упоминались, и эта работа, безусловно, будет продолжаться", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, довел ли Путин до президента США о тех нюансах, о которых он упоминал на пресс-конференции. Видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина.

https://ria.ru/20250323/peskov-2006762986.html

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украина

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сша, украина, россия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)