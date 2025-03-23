https://ria.ru/20250323/putin-2006775473.html
Песков рассказал о большой работе по прекращению огня на Украине
Песков рассказал о большой работе по прекращению огня на Украине - РИА Новости, 23.03.2025
Песков рассказал о большой работе по прекращению огня на Украине
Президент России Владимир Путин безусловно поддерживает идею прекращения огня на Украине, но есть нюансы и предстоит большая работа, стороны только в начале... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T14:20:00+03:00
2025-03-23T14:20:00+03:00
2025-03-23T14:21:00+03:00
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павел зарубин
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в мире
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин безусловно поддерживает идею прекращения огня на Украине, но есть нюансы и предстоит большая работа, стороны только в начале этого пути, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Я хочу вам всем напомнить заявление президента Путина, где он сказал, что безусловно он поддерживает идею прекращения огня. Но здесь есть нюансы, здесь есть вопросы, на которые вместе предстоит искать ответы. Это как раз очень сложная субстанция и предстоит большая работа. Мы только в начале этого пути", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина.
https://ria.ru/20250323/peskov-2006774622.html
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россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире
Россия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире
Песков рассказал о большой работе по прекращению огня на Украине
Песков: предстоит большая работа по прекращению огня на Украине