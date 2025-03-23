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ВС России продвигаются по всему фронту в Донбассе, сообщил Пушилин
ВС России продвигаются по всему фронту в Донбассе, сообщил Пушилин - РИА Новости, 23.03.2025
ВС России продвигаются по всему фронту в Донбассе, сообщил Пушилин
Российские войска продвигаются по всему фронту в Донбассе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T20:00:00+03:00
2025-03-23T20:00:00+03:00
2025-03-23T21:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донбасс
часов яр
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российские войска продвигаются по всему фронту в Донбассе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."По фронту мы видим, что все продвигается. Темпы меняются исходя из обстановки, но абсолютно точно метр за метром идет освобождение русской земли, Донбасса. Для нас это важно, держим все в поле зрения. Конечно же, включаемся во все процессы, где это необходимо", — указал он.В начале марта руководитель республики заявил, что ВСУ перебрасывают дополнительные силы из Курской области в ДНР, в частности на Красноармейское и Дзержинское направления. По его словам, противник, не жалея личного состава, пытается контратаковать, но ситуация остается под контролем российских подразделений.Ранее в воскресенье Минобороны сообщило, что бойцы группировки "Центр" взяли под контроль населенный пункт Срибное в ДНР. За сутки украинская армия потеряла на этом участке:
https://ria.ru/20250322/obstanovka-2006208582.html
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донецкая народная республика, донбасс, часов яр, денис пушилин, курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Часов Яр, Денис Пушилин, Курская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России продвигаются по всему фронту в Донбассе, сообщил Пушилин
Пушилин сообщил о продвижении ВС РФ по всему фронту в Донбассе