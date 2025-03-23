https://ria.ru/20250323/pushilin-2006816289.html

ВС России продвигаются по всему фронту в Донбассе, сообщил Пушилин

ВС России продвигаются по всему фронту в Донбассе, сообщил Пушилин - РИА Новости, 23.03.2025

ВС России продвигаются по всему фронту в Донбассе, сообщил Пушилин

Российские войска продвигаются по всему фронту в Донбассе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2025

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специальная военная операция на украине

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денис пушилин

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российские войска продвигаются по всему фронту в Донбассе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."По фронту мы видим, что все продвигается. Темпы меняются исходя из обстановки, но абсолютно точно метр за метром идет освобождение русской земли, Донбасса. Для нас это важно, держим все в поле зрения. Конечно же, включаемся во все процессы, где это необходимо", — указал он.В начале марта руководитель республики заявил, что ВСУ перебрасывают дополнительные силы из Курской области в ДНР, в частности на Красноармейское и Дзержинское направления. По его словам, противник, не жалея личного состава, пытается контратаковать, но ситуация остается под контролем российских подразделений.Ранее в воскресенье Минобороны сообщило, что бойцы группировки "Центр" взяли под контроль населенный пункт Срибное в ДНР. За сутки украинская армия потеряла на этом участке:

https://ria.ru/20250322/obstanovka-2006208582.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донбасс

часов яр

курская область

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