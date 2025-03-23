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ГД рассмотрит запрет рекламы на информресурсах нежелательных организаций

ГД рассмотрит запрет рекламы на информресурсах нежелательных организаций - РИА Новости, 23.03.2025

ГД рассмотрит запрет рекламы на информресурсах нежелательных организаций

Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроект, которым предлагается ввести запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах иностранных или... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T09:08:00+03:00

2025-03-23T09:08:00+03:00

2025-03-23T09:36:00+03:00

россия

госдума рф

общество

вячеслав володин

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроект, которым предлагается ввести запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."На следующей неделе рассмотрим законопроект, направленный на пресечение обогащения владельцев информационных ресурсов, деятельность которых признана нежелательной или запрещена на территории России", - написал он.Володин отметил, что практика показывает, что российские пользователи — блогеры, предприниматели, компании — посредством применения технологий обхода ограничений (VPN) продолжают использовать социальные сети, запрещённые в Российской Федерации, для продвижения товаров и услуг."Доходы от распространяемой рекламы идут в пользу владельцев ресурсов, которые осуществляют провокационную деятельность и недоброжелательные действия по отношению к нашей стране и её гражданам", - пояснил председатель Госдумы.При этом он отметил, что пользователи из России зачастую даже не осознают, что, используя эти платформы, становятся спонсорами тех, кто создаёт запрещённый и деструктивный контент, распространяет противоправную информацию, дискредитирующую нашу страну."В этой связи законопроектом предлагается ввести запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах: иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России; общественных или религиозных объединений либо иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете; а также доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством", - рассказал Володин.По его словам, это очередное решение по защите интересов России и её граждан.

https://ria.ru/20241120/inoagenty-1984840871.html

https://ria.ru/20250317/zakon-2005498442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, госдума рф, общество, вячеслав володин