https://ria.ru/20250323/priangarja-2006810336.html

В Приангарье талыми водами подтопило почти 200 участков и 29 домов

В Приангарье талыми водами подтопило почти 200 участков и 29 домов - РИА Новости, 23.03.2025

В Приангарье талыми водами подтопило почти 200 участков и 29 домов

Почти 200 участков и 29 жилых домов и подтопило талыми водами в шести районах Приангарья, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T19:05:00+03:00

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2025-03-23T19:05:00+03:00

происшествия

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ИРКУТСК, 23 мар - РИА Новости. Почти 200 участков и 29 жилых домов и подтопило талыми водами в шести районах Приангарья, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. Из-за интенсивного таяния снега в шести районах Иркутской области - Шелеховском, Качугском, Усольском, Эхирит-Булагатском, Баяндаевском и Иркутском - подтопило дома и участки. В Хомутовском муниципальном образовании Иркутского района объявлен режим ЧС. "На данный момент в шести районах региона подтоплены 29 жилых домов и 192 приусадебных участка", - говорится в сообщении. Уточняется, что силами пожарно-спасательных подразделений МЧС России проводятся работы для отвода талых вод и откачки воды с подтопленных территорий, а также оказание адресной помощи.

https://ria.ru/20250317/pavodok-2005475810.html

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происшествия, жилье, иркутская область, иркутский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), паводки в россии — 2025