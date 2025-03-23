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В Нефтекамске потушили пожар в торговом комплексе
В Нефтекамске потушили пожар в торговом комплексе - РИА Новости, 23.03.2025
В Нефтекамске потушили пожар в торговом комплексе
Спасатели полностью потушили возгорание в здании центрального рынка в башкирском Нефтекамске, пострадавших нет, сообщает МЧС России. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T13:42:00+03:00
2025-03-23T13:42:00+03:00
2025-03-23T13:42:00+03:00
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 23 мар - РИА Новости. Спасатели полностью потушили возгорание в здании центрального рынка в башкирском Нефтекамске, пострадавших нет, сообщает МЧС России. Ранее сообщалось, что произошел пожар в 4-х этажном здании центрального рынка в Нефтекамске. Эвакуированы 265 человек. "Пожар в Нефтекамске полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нефтекамск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нефтекамск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нефтекамске потушили пожар в торговом комплексе
МЧС: пожар в Нефтекамске полностью потушили, никто не пострадал