https://ria.ru/20250323/pozhar-2006770031.html

В Нефтекамске потушили пожар в торговом комплексе

В Нефтекамске потушили пожар в торговом комплексе - РИА Новости, 23.03.2025

В Нефтекамске потушили пожар в торговом комплексе

Спасатели полностью потушили возгорание в здании центрального рынка в башкирском Нефтекамске, пострадавших нет, сообщает МЧС России. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T13:42:00+03:00

2025-03-23T13:42:00+03:00

2025-03-23T13:42:00+03:00

происшествия

нефтекамск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 23 мар - РИА Новости. Спасатели полностью потушили возгорание в здании центрального рынка в башкирском Нефтекамске, пострадавших нет, сообщает МЧС России. Ранее сообщалось, что произошел пожар в 4-х этажном здании центрального рынка в Нефтекамске. Эвакуированы 265 человек. "Пожар в Нефтекамске полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241028/pozhary-1980501568.html

нефтекамск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нефтекамск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)