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В Нефтекамске потушили пожар в торговом комплексе - РИА Новости, 23.03.2025
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13:42 23.03.2025
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В Нефтекамске потушили пожар в торговом комплексе
В Нефтекамске потушили пожар в торговом комплексе - РИА Новости, 23.03.2025
В Нефтекамске потушили пожар в торговом комплексе
Спасатели полностью потушили возгорание в здании центрального рынка в башкирском Нефтекамске, пострадавших нет, сообщает МЧС России. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T13:42:00+03:00
2025-03-23T13:42:00+03:00
происшествия
нефтекамск
россия
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УФА, 23 мар - РИА Новости. Спасатели полностью потушили возгорание в здании центрального рынка в башкирском Нефтекамске, пострадавших нет, сообщает МЧС России. Ранее сообщалось, что произошел пожар в 4-х этажном здании центрального рынка в Нефтекамске. Эвакуированы 265 человек. "Пожар в Нефтекамске полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.
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происшествия, нефтекамск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нефтекамск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нефтекамске потушили пожар в торговом комплексе

МЧС: пожар в Нефтекамске полностью потушили, никто не пострадал

© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в магазине бытовой техники в Нефтекамске
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в магазине бытовой техники в Нефтекамске - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© Фото : МЧС России
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в магазине бытовой техники в Нефтекамске
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УФА, 23 мар - РИА Новости. Спасатели полностью потушили возгорание в здании центрального рынка в башкирском Нефтекамске, пострадавших нет, сообщает МЧС России.
Ранее сообщалось, что произошел пожар в 4-х этажном здании центрального рынка в Нефтекамске. Эвакуированы 265 человек.
"Пожар в Нефтекамске полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.
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ПроисшествияНефтекамскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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