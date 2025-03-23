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На Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара - РИА Новости, 23.03.2025
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11:32 23.03.2025 (обновлено: 12:21 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/pozhar-2006757162.html
На Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара
На Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара - РИА Новости, 23.03.2025
На Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара
Ночью на нефтебазе в Кавказском районе Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара, сообщил оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T11:32:00+03:00
2025-03-23T12:21:00+03:00
происшествия
кавказский район
краснодарский край
специальная военная операция на украине
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КРАСНОДАР, 23 мар — РИА Новости. Ночью на нефтебазе в Кавказском районе Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара, сообщил оперштаб Краснодарского края."В течение ночи с 22 на 23 марта на нефтебазе в Кавказском районе произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара. Пострадавших нет. Часть нефтепродуктов, вылившихся за обвалование, потушены. Другие строения и резервуары на территории нефтебазы повреждения не получили", — уточнили там.Также продолжается тушение пожара на втором из загоревшихся ранее резервуаров."После ночного выброса идет горение на территории в границах обвалования этого резервуара. Общая площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. Проводится охлаждение рядом стоящих резервуаров", — добавили в оперштабе.В ночь на пятницу краевые власти сообщали, что на нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до десяти тысяч квадратных метров — загорелся еще один резервуар. Впоследствии один из двух загоревшихся резервуаров полностью потушили, площадь пожара сократилась до 1250 квадратных метров.В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей Кавказской. При этом получил повреждения трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работу предприятия приостановили.
https://ria.ru/20250321/pozhar-2006575772.html
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происшествия, кавказский район, краснодарский край
Происшествия, Кавказский район, Краснодарский край, Специальная военная операция на Украине
На Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара

Выброс нефтепродуктов из горящего резервуара произошел на нефтебазе на Кубани

© СоцсетиПожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© Соцсети
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео
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КРАСНОДАР, 23 мар — РИА Новости. Ночью на нефтебазе в Кавказском районе Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара, сообщил оперштаб Краснодарского края.
«
"В течение ночи с 22 на 23 марта на нефтебазе в Кавказском районе произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара. Пострадавших нет. Часть нефтепродуктов, вылившихся за обвалование, потушены. Другие строения и резервуары на территории нефтебазы повреждения не получили", — уточнили там.
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Пожар на нефтебазе на Кубани тушат более 470 человек
21 марта, 19:37
Также продолжается тушение пожара на втором из загоревшихся ранее резервуаров.
"После ночного выброса идет горение на территории в границах обвалования этого резервуара. Общая площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. Проводится охлаждение рядом стоящих резервуаров", — добавили в оперштабе.
В ночь на пятницу краевые власти сообщали, что на нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до десяти тысяч квадратных метров — загорелся еще один резервуар. Впоследствии один из двух загоревшихся резервуаров полностью потушили, площадь пожара сократилась до 1250 квадратных метров.
В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей Кавказской. При этом получил повреждения трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работу предприятия приостановили.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКавказский районКраснодарский край
 
 
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