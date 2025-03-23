https://ria.ru/20250323/pozhar-2006757162.html

На Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара

На Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара - РИА Новости, 23.03.2025

На Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара

Ночью на нефтебазе в Кавказском районе Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара, сообщил оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T11:32:00+03:00

2025-03-23T11:32:00+03:00

2025-03-23T12:21:00+03:00

происшествия

кавказский район

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КРАСНОДАР, 23 мар — РИА Новости. Ночью на нефтебазе в Кавказском районе Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара, сообщил оперштаб Краснодарского края."В течение ночи с 22 на 23 марта на нефтебазе в Кавказском районе произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара. Пострадавших нет. Часть нефтепродуктов, вылившихся за обвалование, потушены. Другие строения и резервуары на территории нефтебазы повреждения не получили", — уточнили там.Также продолжается тушение пожара на втором из загоревшихся ранее резервуаров."После ночного выброса идет горение на территории в границах обвалования этого резервуара. Общая площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. Проводится охлаждение рядом стоящих резервуаров", — добавили в оперштабе.В ночь на пятницу краевые власти сообщали, что на нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до десяти тысяч квадратных метров — загорелся еще один резервуар. Впоследствии один из двух загоревшихся резервуаров полностью потушили, площадь пожара сократилась до 1250 квадратных метров.В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей Кавказской. При этом получил повреждения трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работу предприятия приостановили.

https://ria.ru/20250321/pozhar-2006575772.html

https://ria.ru/20250322/pozhar-2006718274.html

кавказский район

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кавказский район, краснодарский край