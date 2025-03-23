https://ria.ru/20250323/pozhar-2006751227.html

В Нефтекамске ликвидировали открытое горение в торговом комплексе

В Нефтекамске ликвидировали открытое горение в торговом комплексе - РИА Новости, 23.03.2025

В Нефтекамске ликвидировали открытое горение в торговом комплексе

Открытое горение в здании центрального рынка в башкирском Нефтекамске ликвидировано, сообщает МЧС России. РИА Новости, 23.03.2025

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происшествия

нефтекамск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 23 мар - РИА Новости. Открытое горение в здании центрального рынка в башкирском Нефтекамске ликвидировано, сообщает МЧС России. "Открытое горение в Башкортостане ликвидировано", - сообщает МЧС России в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что произошел пожар в 4-х этажном здании центрального рынка в Нефтекамске.

https://ria.ru/20250323/pozhar-2006747092.html

нефтекамск

россия

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Ольга Фомченкова

происшествия, нефтекамск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)