https://ria.ru/20250323/pozhar-2006751227.html
В Нефтекамске ликвидировали открытое горение в торговом комплексе
В Нефтекамске ликвидировали открытое горение в торговом комплексе - РИА Новости, 23.03.2025
В Нефтекамске ликвидировали открытое горение в торговом комплексе
Открытое горение в здании центрального рынка в башкирском Нефтекамске ликвидировано, сообщает МЧС России. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T10:27:00+03:00
2025-03-23T10:27:00+03:00
2025-03-23T10:28:00+03:00
происшествия
нефтекамск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 23 мар - РИА Новости. Открытое горение в здании центрального рынка в башкирском Нефтекамске ликвидировано, сообщает МЧС России. "Открытое горение в Башкортостане ликвидировано", - сообщает МЧС России в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что произошел пожар в 4-х этажном здании центрального рынка в Нефтекамске.
https://ria.ru/20250323/pozhar-2006747092.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нефтекамск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нефтекамск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нефтекамске ликвидировали открытое горение в торговом комплексе
МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в магазине в ТК в Нефтекамске