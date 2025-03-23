https://ria.ru/20250323/pozhar-2006748245.html

В Нефтекамске локализовали пожар в магазине

В Нефтекамске локализовали пожар в магазине - РИА Новости, 23.03.2025

В Нефтекамске локализовали пожар в магазине

Пожар в магазине в Нефтекамске локализован на 500 квадратных метрах, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T10:08:00+03:00

2025-03-23T10:08:00+03:00

2025-03-23T10:14:00+03:00

происшествия

нефтекамск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пожар в магазине в Нефтекамске локализован на 500 квадратных метрах, сообщило МЧС России в Telegram-канале.Ранее МЧС России сообщало, что в Нефтекамске горит магазин в торговом комплексе, огонь быстро распространился по помещениям, силы привлечены по повышенному рангу."Пожар в Нефтекамске локализован на 500 квадратах. К тушению привлечены более 40 сотрудников и 16 единиц техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231107/pozhary-1907833401.html

нефтекамск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нефтекамск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)