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В Нефтекамске локализовали пожар в магазине
В Нефтекамске локализовали пожар в магазине - РИА Новости, 23.03.2025
В Нефтекамске локализовали пожар в магазине
Пожар в магазине в Нефтекамске локализован на 500 квадратных метрах, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T10:08:00+03:00
2025-03-23T10:08:00+03:00
2025-03-23T10:14:00+03:00
происшествия
нефтекамск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пожар в магазине в Нефтекамске локализован на 500 квадратных метрах, сообщило МЧС России в Telegram-канале.Ранее МЧС России сообщало, что в Нефтекамске горит магазин в торговом комплексе, огонь быстро распространился по помещениям, силы привлечены по повышенному рангу."Пожар в Нефтекамске локализован на 500 квадратах. К тушению привлечены более 40 сотрудников и 16 единиц техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231107/pozhary-1907833401.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нефтекамск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нефтекамск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нефтекамске локализовали пожар в магазине
МЧС сообщило о локализации пожара в магазине в Нефтекамске на 500 квадратах