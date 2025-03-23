https://ria.ru/20250323/poteri-2006813238.html

Алаудинов оценил потери ВСУ на линии фронта

Алаудинов оценил потери ВСУ на линии фронта - РИА Новости, 23.03.2025

Алаудинов оценил потери ВСУ на линии фронта

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов назвал заоблачным количество... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T19:24:00+03:00

2025-03-23T19:24:00+03:00

2025-03-23T19:24:00+03:00

здоровье - общество

курская область

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апти алаудинов

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

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КУРСК, 23 мар - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов назвал заоблачным количество потерь ВСУ на всей линии фронта. Ранее Алаудинов назвал критической ситуацию для ВСУ в Курской области. На основе данных Минобороны РИА Новости подсчитали, что за последние 2 недели заключительного наступления российских войск в Курской области Киев потерял свыше 3,7 тысячи военнослужащих. "Около семидесяти тысяч человек они, получается, потеряли в общей сложности за Курскую операцию. Это очень много – 70 тысяч человек, за семь месяцев пытаясь просто удержать территорию Курской области, чтобы можно было за нее торговаться. Это очень много", - сказал РИА Новости Алаудинов. Он уточнил, что число потерь ВСУ еще полгода назад уже составляло более 1 миллиона человек. "Они убили своими действиями на всех участках в общей сложности уже такое количество украинских бойцов, что эта сумма давно перевалила за миллион человек, это еще полгода назад за миллион человек перевалила. Это безвозвратными потерями, ну и туда сейчас добавить, одних только семьдесят тысяч человек, которые здесь они положили. Ну и сколько их они положили по всей линии боевого соприкосновения за последние полгода. Получается цифра просто заоблачная", - сообщил Алаудинов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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здоровье - общество, курская область, киев, апти алаудинов, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)