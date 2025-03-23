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Алаудинов оценил потери ВСУ на линии фронта - РИА Новости, 23.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:24 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/poteri-2006813238.html
Алаудинов оценил потери ВСУ на линии фронта
Алаудинов оценил потери ВСУ на линии фронта - РИА Новости, 23.03.2025
Алаудинов оценил потери ВСУ на линии фронта
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов назвал заоблачным количество... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T19:24:00+03:00
2025-03-23T19:24:00+03:00
здоровье - общество
курская область
киев
апти алаудинов
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
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КУРСК, 23 мар - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов назвал заоблачным количество потерь ВСУ на всей линии фронта. Ранее Алаудинов назвал критической ситуацию для ВСУ в Курской области. На основе данных Минобороны РИА Новости подсчитали, что за последние 2 недели заключительного наступления российских войск в Курской области Киев потерял свыше 3,7 тысячи военнослужащих. "Около семидесяти тысяч человек они, получается, потеряли в общей сложности за Курскую операцию. Это очень много – 70 тысяч человек, за семь месяцев пытаясь просто удержать территорию Курской области, чтобы можно было за нее торговаться. Это очень много", - сказал РИА Новости Алаудинов. Он уточнил, что число потерь ВСУ еще полгода назад уже составляло более 1 миллиона человек. "Они убили своими действиями на всех участках в общей сложности уже такое количество украинских бойцов, что эта сумма давно перевалила за миллион человек, это еще полгода назад за миллион человек перевалила. Это безвозвратными потерями, ну и туда сейчас добавить, одних только семьдесят тысяч человек, которые здесь они положили. Ну и сколько их они положили по всей линии боевого соприкосновения за последние полгода. Получается цифра просто заоблачная", - сообщил Алаудинов.
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здоровье - общество, курская область, киев, апти алаудинов, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Здоровье - Общество, Курская область, Киев, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
Алаудинов оценил потери ВСУ на линии фронта

Алаудинов назвал количество потерь ВСУ на всей линии фронта заоблачным

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов
Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Архивное фото
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КУРСК, 23 мар - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов назвал заоблачным количество потерь ВСУ на всей линии фронта.
Ранее Алаудинов назвал критической ситуацию для ВСУ в Курской области. На основе данных Минобороны РИА Новости подсчитали, что за последние 2 недели заключительного наступления российских войск в Курской области Киев потерял свыше 3,7 тысячи военнослужащих.
"Около семидесяти тысяч человек они, получается, потеряли в общей сложности за Курскую операцию. Это очень много – 70 тысяч человек, за семь месяцев пытаясь просто удержать территорию Курской области, чтобы можно было за нее торговаться. Это очень много", - сказал РИА Новости Алаудинов.
Он уточнил, что число потерь ВСУ еще полгода назад уже составляло более 1 миллиона человек.
"Они убили своими действиями на всех участках в общей сложности уже такое количество украинских бойцов, что эта сумма давно перевалила за миллион человек, это еще полгода назад за миллион человек перевалила. Это безвозвратными потерями, ну и туда сейчас добавить, одних только семьдесят тысяч человек, которые здесь они положили. Ну и сколько их они положили по всей линии боевого соприкосновения за последние полгода. Получается цифра просто заоблачная", - сообщил Алаудинов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоКурская областьКиевАпти АлаудиновВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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