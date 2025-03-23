Рейтинг@Mail.ru
Раскрыты потери ВСУ в ходе наступления ВС России в Курской области - РИА Новости, 23.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 23.03.2025 (обновлено: 10:15 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/poteri-2006737395.html
Раскрыты потери ВСУ в ходе наступления ВС России в Курской области
Раскрыты потери ВСУ в ходе наступления ВС России в Курской области - РИА Новости, 23.03.2025
Раскрыты потери ВСУ в ходе наступления ВС России в Курской области
ВСУ потеряли свыше 3,7 тысячи военных за две недели заключительного наступления российских войск в Курской области, подсчитало РИА Новости на основе данных... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T05:06:00+03:00
2025-03-23T10:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
сша
дмитрий медведев
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_149878ffa7dd10fd9a41c61f52a5be72.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 3,7 тысячи военных за две недели заключительного наступления российских войск в Курской области, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны.За эти две недели ВСУ лишились более 3730 военных, свыше 30 человек сдались в плен. Также Киев потерял:В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, включая районный центр Суджу.Президент России Владимир Путин 19 марта заявил, что разгром противника в Курской области завершается.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 69,3 тысячи военнослужащих, 400 танков и сотни единиц другой бронированной техники, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, а также множество других вооружений.
https://ria.ru/20250323/tekhnika-2006737250.html
https://ria.ru/20250322/sever-2006645955.html
https://ria.ru/20250322/vsu-2006680149.html
россия
курская область
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_8bf4fb19d51402f35cd8c4d954af2673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, курская область, сша, дмитрий медведев, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, США, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Раскрыты потери ВСУ в ходе наступления ВС России в Курской области

ВСУ потеряли свыше 3,7 тысячи военных при наступлении ВС РФ в Курской области

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего сослуживца
Украинские военнослужащие несут тело погибшего сослуживца - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего сослуживца. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 3,7 тысячи военных за две недели заключительного наступления российских войск в Курской области, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны.
За эти две недели ВСУ лишились более 3730 военных, свыше 30 человек сдались в плен.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Десантники привели в рабочее состояние трофейную технику ВСУ
05:04
Также Киев потерял:
  • 14 танков;
  • 25 боевых машин пехоты;
  • 30 бронетранспортеров;
  • 69 боевых бронированных машин;
  • 169 автомобилей;
  • 50 артиллерийских орудий;
  • 29 минометов;
  • две станции контрбатарейной борьбы;
  • 53 пункта управления беспилотниками;
  • восемь складов боеприпасов;
  • две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США;
  • пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, включая районный центр Суджу.
Боевая работа расчета миномета - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
ВС России нанесли поражение двум украинским бригадам в Сумской области
Вчера, 12:12
Президент России Владимир Путин 19 марта заявил, что разгром противника в Курской области завершается.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 69,3 тысячи военнослужащих, 400 танков и сотни единиц другой бронированной техники, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, а также множество других вооружений.
Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Алаудинов рассказал об эвакуации тел солдат ВСУ из Курской области
Вчера, 17:05
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьСШАДмитрий МедведевВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала