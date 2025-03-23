https://ria.ru/20250323/poteri-2006737395.html

Раскрыты потери ВСУ в ходе наступления ВС России в Курской области

Раскрыты потери ВСУ в ходе наступления ВС России в Курской области - РИА Новости, 23.03.2025

Раскрыты потери ВСУ в ходе наступления ВС России в Курской области

ВСУ потеряли свыше 3,7 тысячи военных за две недели заключительного наступления российских войск в Курской области, подсчитало РИА Новости на основе данных... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T05:06:00+03:00

2025-03-23T05:06:00+03:00

2025-03-23T10:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

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дмитрий медведев

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 3,7 тысячи военных за две недели заключительного наступления российских войск в Курской области, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны.За эти две недели ВСУ лишились более 3730 военных, свыше 30 человек сдались в плен. Также Киев потерял:В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, включая районный центр Суджу.Президент России Владимир Путин 19 марта заявил, что разгром противника в Курской области завершается.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 69,3 тысячи военнослужащих, 400 танков и сотни единиц другой бронированной техники, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, а также множество других вооружений.

https://ria.ru/20250323/tekhnika-2006737250.html

https://ria.ru/20250322/sever-2006645955.html

https://ria.ru/20250322/vsu-2006680149.html

россия

курская область

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безопасность, россия, курская область, сша, дмитрий медведев, владимир путин, вооруженные силы украины