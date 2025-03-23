Раскрыты потери ВСУ в ходе наступления ВС России в Курской области
ВСУ потеряли свыше 3,7 тысячи военных при наступлении ВС РФ в Курской области
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего сослуживца
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего сослуживца. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 3,7 тысячи военных за две недели заключительного наступления российских войск в Курской области, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны.
За эти две недели ВСУ лишились более 3730 военных, свыше 30 человек сдались в плен.
Также Киев потерял:
- 14 танков;
- 25 боевых машин пехоты;
- 30 бронетранспортеров;
- 69 боевых бронированных машин;
- 169 автомобилей;
- 50 артиллерийских орудий;
- 29 минометов;
- две станции контрбатарейной борьбы;
- 53 пункта управления беспилотниками;
- восемь складов боеприпасов;
- две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США;
- пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, включая районный центр Суджу.
Президент России Владимир Путин 19 марта заявил, что разгром противника в Курской области завершается.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 69,3 тысячи военнослужащих, 400 танков и сотни единиц другой бронированной техники, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, а также множество других вооружений.