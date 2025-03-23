Рейтинг@Mail.ru
Новый российский посол отправится в Вашингтон на следующей неделе - РИА Новости, 23.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 23.03.2025 (обновлено: 15:46 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/posol-2006788935.html
Новый российский посол отправится в Вашингтон на следующей неделе
Новый российский посол отправится в Вашингтон на следующей неделе - РИА Новости, 23.03.2025
Новый российский посол отправится в Вашингтон на следующей неделе
В МИД России подтвердили РИА Новости, что на следующей неделе в Вашингтон направляется новый посол России Александр Дарчиев. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T15:45:00+03:00
2025-03-23T15:46:00+03:00
россия
вашингтон (штат)
сша
александр дарчиев
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985552392_0:27:320:207_1920x0_80_0_0_a895e3508ab58e86010f56d56cbd6fad.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В МИД России подтвердили РИА Новости, что на следующей неделе в Вашингтон направляется новый посол России Александр Дарчиев. "В МИД РФ подтвердили, что посол РФ в США отправится в Вашингтон", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20250314/peskov-2004920601.html
россия
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985552392_0:0:320:240_1920x0_80_0_0_8595d9e82f9f838df9aa50e975fe7a29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вашингтон (штат), сша, александр дарчиев, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Вашингтон (штат), США, Александр Дарчиев, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Новый российский посол отправится в Вашингтон на следующей неделе

МИД подтвердил, что новый посол РФ Дарчиев отправится в США на следующей неделе

© Фото : МИД РоссииАлександр Дарчиев
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© Фото : МИД России
Александр Дарчиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В МИД России подтвердили РИА Новости, что на следующей неделе в Вашингтон направляется новый посол России Александр Дарчиев.
"В МИД РФ подтвердили, что посол РФ в США отправится в Вашингтон", - сказали в ведомстве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Песков назвал главные задачи нового посла России в США
14 марта, 09:29
 
РоссияВашингтон (штат)СШААлександр ДарчиевПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала