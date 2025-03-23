https://ria.ru/20250323/posol-2006788935.html
Новый российский посол отправится в Вашингтон на следующей неделе
Новый российский посол отправится в Вашингтон на следующей неделе - РИА Новости, 23.03.2025
Новый российский посол отправится в Вашингтон на следующей неделе
В МИД России подтвердили РИА Новости, что на следующей неделе в Вашингтон направляется новый посол России Александр Дарчиев. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T15:45:00+03:00
2025-03-23T15:45:00+03:00
2025-03-23T15:46:00+03:00
россия
вашингтон (штат)
сша
александр дарчиев
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В МИД России подтвердили РИА Новости, что на следующей неделе в Вашингтон направляется новый посол России Александр Дарчиев. "В МИД РФ подтвердили, что посол РФ в США отправится в Вашингтон", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20250314/peskov-2004920601.html
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РИА Новости
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россия, вашингтон (штат), сша, александр дарчиев, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Вашингтон (штат), США, Александр Дарчиев, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Новый российский посол отправится в Вашингтон на следующей неделе
МИД подтвердил, что новый посол РФ Дарчиев отправится в США на следующей неделе