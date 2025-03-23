https://ria.ru/20250323/posol-2006788935.html

Новый российский посол отправится в Вашингтон на следующей неделе

Новый российский посол отправится в Вашингтон на следующей неделе - РИА Новости, 23.03.2025

Новый российский посол отправится в Вашингтон на следующей неделе

В МИД России подтвердили РИА Новости, что на следующей неделе в Вашингтон направляется новый посол России Александр Дарчиев. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T15:45:00+03:00

2025-03-23T15:45:00+03:00

2025-03-23T15:46:00+03:00

россия

вашингтон (штат)

сша

александр дарчиев

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985552392_0:27:320:207_1920x0_80_0_0_a895e3508ab58e86010f56d56cbd6fad.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В МИД России подтвердили РИА Новости, что на следующей неделе в Вашингтон направляется новый посол России Александр Дарчиев. "В МИД РФ подтвердили, что посол РФ в США отправится в Вашингтон", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20250314/peskov-2004920601.html

россия

вашингтон (штат)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вашингтон (штат), сша, александр дарчиев, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)