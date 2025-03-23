https://ria.ru/20250323/pomosch-2006790720.html

Украина передала Эстонии список военной помощи на сто миллионов евро

Украина передала Эстонии список военной помощи на сто миллионов евро - РИА Новости, 23.03.2025

Украина передала Эстонии список военной помощи на сто миллионов евро

Украина составила и передала Эстонии список требуемой ей военной помощи на 100 миллионов евро, сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на эстонское... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T15:52:00+03:00

2025-03-23T15:52:00+03:00

2025-03-23T15:52:00+03:00

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Украина составила и передала Эстонии список требуемой ей военной помощи на 100 миллионов евро, сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на эстонское минобороны. "Украина передала на этой неделе Эстонии официальный перечень военной продукции на 100 миллионов евро, которую Киев хотел бы получить от Эстонии... выбранная Украиной продукция будет в срочном порядке заказана... у эстонских оборонных компаний", - пишет ERR со ссылкой на министерство обороны страны. Отмечается, что в предоставленный Киевом список вошли воздушные и наземные беспилотники, водные транспортные средства и медицинское оборудование. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250223/estonija-2001098164.html

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в мире, украина, эстония, россия, сергей лавров, нато