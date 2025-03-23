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При взрыве в Одесской области пострадали трое полицейских - РИА Новости, 23.03.2025
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22:14 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/politsiya-2006828863.html
При взрыве в Одесской области пострадали трое полицейских
При взрыве в Одесской области пострадали трое полицейских - РИА Новости, 23.03.2025
При взрыве в Одесской области пострадали трое полицейских
В результате взрыва в здании полиции в Одесской области трое полицейских получили ранения, им оказана медицинская помощь, сообщила пресс-служба нацполиции... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T22:14:00+03:00
2025-03-23T22:14:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В результате взрыва в здании полиции в Одесской области трое полицейских получили ранения, им оказана медицинская помощь, сообщила пресс-служба нацполиции Украины. Ранее в воскресенье украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрыве гранаты в здании полиции в городе Беляевка Одесской области Украины. По данным СМИ, погибла женщина, есть пострадавшие. "Трое полицейских получили ранения. Им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацполиции. Полицейские проинформировали, что в управление полиции вошла женщина с пакетом, в котором, вероятно, могла быть взрывчатка.
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в мире, одесская область, украина
В мире, Одесская область, Украина
При взрыве в Одесской области пострадали трое полицейских

Нацполиция Украины: при взрыве в Одесской области пострадали трое полицейских

© Fotolia / O.FarionАвтомобиль полиции в Украине
Автомобиль полиции в Украине - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© Fotolia / O.Farion
Автомобиль полиции в Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В результате взрыва в здании полиции в Одесской области трое полицейских получили ранения, им оказана медицинская помощь, сообщила пресс-служба нацполиции Украины.
Ранее в воскресенье украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрыве гранаты в здании полиции в городе Беляевка Одесской области Украины. По данным СМИ, погибла женщина, есть пострадавшие.
"Трое полицейских получили ранения. Им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацполиции.
Полицейские проинформировали, что в управление полиции вошла женщина с пакетом, в котором, вероятно, могла быть взрывчатка.
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