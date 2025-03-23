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Одесское подполье заявило о намерении действовать против военных из Франции - РИА Новости, 23.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:46 23.03.2025 (обновлено: 10:39 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/podpole-2006741893.html
Одесское подполье заявило о намерении действовать против военных из Франции
Одесское подполье заявило о намерении действовать против военных из Франции - РИА Новости, 23.03.2025
Одесское подполье заявило о намерении действовать против военных из Франции
Пророссийское подполье в Одессе будет выявлять места дислокации французских военных в случае их отправки в город и им останется только посочувствовать, заявил... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T07:46:00+03:00
2025-03-23T10:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
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одесса
сергей лавров
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Пророссийское подполье в Одессе будет выявлять места дислокации французских военных в случае их отправки в город и им останется только посочувствовать, заявил РИА Новости представитель подпольного движения Stop Grave. Макрон в интервью газете Parisien ранее заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. По словам Макрона, европейские страны хотят отправить "несколько тысяч человек от страны в ключевые районы, чтобы реализовывать программы подготовки и демонстрировать свою долгосрочную поддержку". "Даже если они их направят в Одессу, мы задействуем свою сеть для выявления мест дислокации иностранных военнослужащих. А учитывая, что Одесская СБУ в основном занимается курированием мелкого криминала, у нас нет проблем с работой по городу и области. Поэтому наши соболезнования тем наемникам, которые будут располагаться в Одессе", — сказал представитель подполья. По его мнению, заявления Макрона направлены на то, чтобы сорвать мирные переговоры. "Макрон сначала говорил про 30 тысяч человек, сейчас говорит про десять, пусть для начала насобирает хоть сколько-то", — отметил подпольщик. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как отметил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250322/vsu-2006624577.html
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украина, россия, одесса, сергей лавров, нато, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Одесса, Сергей Лавров, НАТО, Служба безопасности Украины
Одесское подполье заявило о намерении действовать против военных из Франции

Одесское подполье будет выявлять места дислокации французских военных

© AP Photo / Alexandru DobreФранцузские военные
Французские военные - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Alexandru Dobre
Французские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Пророссийское подполье в Одессе будет выявлять места дислокации французских военных в случае их отправки в город и им останется только посочувствовать, заявил РИА Новости представитель подпольного движения Stop Grave.
Макрон в интервью газете Parisien ранее заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. По словам Макрона, европейские страны хотят отправить "несколько тысяч человек от страны в ключевые районы, чтобы реализовывать программы подготовки и демонстрировать свою долгосрочную поддержку".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Офицеры ВСУ требуют с подчиненных взятки за отпуск, сообщило подполье
Вчера, 07:16
"Даже если они их направят в Одессу, мы задействуем свою сеть для выявления мест дислокации иностранных военнослужащих. А учитывая, что Одесская СБУ в основном занимается курированием мелкого криминала, у нас нет проблем с работой по городу и области. Поэтому наши соболезнования тем наемникам, которые будут располагаться в Одессе", — сказал представитель подполья.
По его мнению, заявления Макрона направлены на то, чтобы сорвать мирные переговоры.
"Макрон сначала говорил про 30 тысяч человек, сейчас говорит про десять, пусть для начала насобирает хоть сколько-то", — отметил подпольщик.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как отметил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Военнослужащие, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В подполье сообщили об иностранцах, попавших в окружение в Курской области
18 марта, 11:30
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияОдессаСергей ЛавровНАТОСлужба безопасности Украины
 
 
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