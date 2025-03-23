https://ria.ru/20250323/podmoskove-2006826791.html

В подмосковной Яхроме загорелось деревянное двухэтажное здание

В подмосковной Яхроме загорелось деревянное двухэтажное здание - РИА Новости, 23.03.2025

В подмосковной Яхроме загорелось деревянное двухэтажное здание

Возгорание двухэтажного деревянного здания, расположенного вблизи парка имени Лямина, произошло в городе Яхрома на севере Подмосковья, огонь локализован,... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T21:34:00+03:00

2025-03-23T21:34:00+03:00

2025-03-23T21:34:00+03:00

происшествия

яхрома

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Возгорание двухэтажного деревянного здания, расположенного вблизи парка имени Лямина, произошло в городе Яхрома на севере Подмосковья, огонь локализован, сообщает прокуратура Московской области. "Сегодня, около 17 часов 30 минут произошло возгорание двухэтажного деревянного здания, расположенного вблизи парка имени Лямина в городе Яхрома. В настоящее время огонь локализован", - говорится в Telegram-канале прокуратуры. Ведомство отметило, что Дмитровская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, окончательные выводы о причине пожара будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы.

https://ria.ru/20250310/podmoskove-2004000594.html

яхрома

московская область (подмосковье)

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происшествия, яхрома, московская область (подмосковье)