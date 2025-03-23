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В подмосковной Яхроме загорелось деревянное двухэтажное здание - РИА Новости, 23.03.2025
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21:34 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/podmoskove-2006826791.html
В подмосковной Яхроме загорелось деревянное двухэтажное здание
В подмосковной Яхроме загорелось деревянное двухэтажное здание - РИА Новости, 23.03.2025
В подмосковной Яхроме загорелось деревянное двухэтажное здание
Возгорание двухэтажного деревянного здания, расположенного вблизи парка имени Лямина, произошло в городе Яхрома на севере Подмосковья, огонь локализован,... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T21:34:00+03:00
2025-03-23T21:34:00+03:00
происшествия
яхрома
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Возгорание двухэтажного деревянного здания, расположенного вблизи парка имени Лямина, произошло в городе Яхрома на севере Подмосковья, огонь локализован, сообщает прокуратура Московской области. "Сегодня, около 17 часов 30 минут произошло возгорание двухэтажного деревянного здания, расположенного вблизи парка имени Лямина в городе Яхрома. В настоящее время огонь локализован", - говорится в Telegram-канале прокуратуры. Ведомство отметило, что Дмитровская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, окончательные выводы о причине пожара будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы.
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яхрома
московская область (подмосковье)
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происшествия, яхрома, московская область (подмосковье)
Происшествия, Яхрома, Московская область (Подмосковье)
В подмосковной Яхроме загорелось деревянное двухэтажное здание

В Яхроме загорелось двухэтажное здание вблизи парка имени Лямина

© РИА Новости / Алексей Пиратов | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Алексей Пиратов
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Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Возгорание двухэтажного деревянного здания, расположенного вблизи парка имени Лямина, произошло в городе Яхрома на севере Подмосковья, огонь локализован, сообщает прокуратура Московской области.
"Сегодня, около 17 часов 30 минут произошло возгорание двухэтажного деревянного здания, расположенного вблизи парка имени Лямина в городе Яхрома. В настоящее время огонь локализован", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Ведомство отметило, что Дмитровская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, окончательные выводы о причине пожара будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы.
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ПроисшествияЯхромаМосковская область (Подмосковье)
 
 
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