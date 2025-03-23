https://ria.ru/20250323/ploschad-2006827510.html

Площадь пожара на нефтебазе на Кубани составила две тысячи "квадратов"

Площадь пожара на нефтебазе на Кубани составила две тысячи "квадратов" - РИА Новости, 23.03.2025

Площадь пожара на нефтебазе на Кубани составила две тысячи "квадратов"

Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края вечером в воскресенье составляет две тысячи квадратных метров, горит один из резервуаров,... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T21:43:00+03:00

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2025-03-23T21:49:00+03:00

кавказский район

происшествия

краснодарский край

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края вечером в воскресенье составляет две тысячи квадратных метров, горит один из резервуаров, сообщает оперштаб региона.Ранее краевые власти сообщали, что на нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров - загорелся еще один резервуар. Впоследствии один из двух загоревшихся резервуаров полностью потушили, площадь пожара сократилась до 1250 квадратных метров. К тушению привлекли четыре пожарных поезда."По состоянию на 20.00 23 марта площадь пожара составляет 2000 квадратных метров. Горят один из резервуаров и нефтепродукты внутри обвалования", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.Отмечается, что с начала возгорания на нефтебазе администрация Кавказского района активно помогает участникам ликвидации пожара. Организовано бесперебойное снабжение специалистов питьевой водой и горячим питанием.В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работа предприятия была приостановлена.

https://ria.ru/20250323/pozhar-2006757162.html

кавказский район

краснодарский край

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кавказский район, происшествия, краснодарский край