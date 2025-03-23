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Площадь пожара на нефтебазе на Кубани составила две тысячи "квадратов" - РИА Новости, 23.03.2025
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21:43 23.03.2025 (обновлено: 21:49 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/ploschad-2006827510.html
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани составила две тысячи "квадратов"
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани составила две тысячи "квадратов" - РИА Новости, 23.03.2025
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани составила две тысячи "квадратов"
Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края вечером в воскресенье составляет две тысячи квадратных метров, горит один из резервуаров,... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T21:43:00+03:00
2025-03-23T21:49:00+03:00
кавказский район
происшествия
краснодарский край
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края вечером в воскресенье составляет две тысячи квадратных метров, горит один из резервуаров, сообщает оперштаб региона.Ранее краевые власти сообщали, что на нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров - загорелся еще один резервуар. Впоследствии один из двух загоревшихся резервуаров полностью потушили, площадь пожара сократилась до 1250 квадратных метров. К тушению привлекли четыре пожарных поезда."По состоянию на 20.00 23 марта площадь пожара составляет 2000 квадратных метров. Горят один из резервуаров и нефтепродукты внутри обвалования", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.Отмечается, что с начала возгорания на нефтебазе администрация Кавказского района активно помогает участникам ликвидации пожара. Организовано бесперебойное снабжение специалистов питьевой водой и горячим питанием.В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работа предприятия была приостановлена.
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кавказский район
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кавказский район, происшествия, краснодарский край
Кавказский район, Происшествия, Краснодарский край
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани составила две тысячи "квадратов"

Площадь пожара на нефтебазе на Кубани распространилась на 2 тысячи "квадратов"

© СоцсетиПожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© Соцсети
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края вечером в воскресенье составляет две тысячи квадратных метров, горит один из резервуаров, сообщает оперштаб региона.
Ранее краевые власти сообщали, что на нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров - загорелся еще один резервуар. Впоследствии один из двух загоревшихся резервуаров полностью потушили, площадь пожара сократилась до 1250 квадратных метров. К тушению привлекли четыре пожарных поезда.
"По состоянию на 20.00 23 марта площадь пожара составляет 2000 квадратных метров. Горят один из резервуаров и нефтепродукты внутри обвалования", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Отмечается, что с начала возгорания на нефтебазе администрация Кавказского района активно помогает участникам ликвидации пожара. Организовано бесперебойное снабжение специалистов питьевой водой и горячим питанием.
В среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работа предприятия была приостановлена.
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
На Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара
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