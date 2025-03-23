https://ria.ru/20250323/ploschad-2006826484.html

Площадь пожара на свалке в Новороссийске сократилась до 900 квадратов

Площадь пожара на свалке в Новороссийске сократилась до 900 квадратов - РИА Новости, 23.03.2025

Площадь пожара на свалке в Новороссийске сократилась до 900 квадратов

Площадь пожара на свалке Новороссийска, начавшегося 11 дней назад, сократилась до 900 квадратных метров, сообщил оперативный штаб региона. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T21:27:00+03:00

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2025-03-23T21:27:00+03:00

происшествия

новороссийск

андрей кравченко (государственный служащий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КРАСНОДАР, 23 мар – РИА Новости. Площадь пожара на свалке Новороссийска, начавшегося 11 дней назад, сократилась до 900 квадратных метров, сообщил оперативный штаб региона. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко 13 марта заявил о возгорании мусорного полигона. По данным оперштаба Кубани, площадь возгорания достигала 2,5 тысячи квадратных метров. На этой неделе во вторник пожар был локализован на площади 2100 квадратных метров. Как отметили в краевом управлении Роспотребнадзора, в ряде населённых пунктов Новороссийска выявили превышение нормы загрязняющих веществ в воздухе, в том числе угарного газа. "Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 900 квадратных метров", - говорится в сообщении. В работах задействованы 61 человек и 28 единиц техники. По данным прокуратуры Кубани, ООО "Терра-Н" эксплуатирует полигон ТКО с нарушениями федерального законодательства. Ранее по фактам аналогичных возгораний виновные лица уже привлекались к административной ответственности.

https://ria.ru/20250323/pozhar-2006770031.html

новороссийск

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происшествия, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)