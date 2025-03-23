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Песков напомнил о невыполнении обязательств по черноморской сделке - РИА Новости, 23.03.2025
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15:11 23.03.2025 (обновлено: 15:13 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/peskov-2006783545.html
Песков напомнил о невыполнении обязательств по черноморской сделке
Песков напомнил о невыполнении обязательств по черноморской сделке - РИА Новости, 23.03.2025
Песков напомнил о невыполнении обязательств по черноморской сделке
Обязательства по черноморской сделке перед РФ так и не были выполнены, когда гарантом договоренностей выступал генсек ООН Антониу Гуттереш, заявил... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T15:11:00+03:00
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россия
черное море
турция
дмитрий песков
антониу гуттереш
павел зарубин
оон
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Обязательства по черноморской сделке перед РФ так и не были выполнены, когда гарантом договоренностей выступал генсек ООН Антониу Гуттереш, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Раньше, когда гарантом сделки по Черному морю выступал господин (генеральный секретарь ООН Антониу - ред.) Гуттереш, мы все наши обязательства выполнили, но обязательства по отношению к нам так и не были выполнены", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано в воскресенье в Telegram-канале журналиста. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не исполняли свои обязательства.
https://ria.ru/20250323/peskov-2006783143.html
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россия, черное море, турция, дмитрий песков, антониу гуттереш, павел зарубин, оон
Россия, Черное море, Турция, Дмитрий Песков, Антониу Гуттереш, Павел Зарубин, ООН
Песков напомнил о невыполнении обязательств по черноморской сделке

Песков: обязательства по черноморской сделке перед Россией не были выполнены

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Обязательства по черноморской сделке перед РФ так и не были выполнены, когда гарантом договоренностей выступал генсек ООН Антониу Гуттереш, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Раньше, когда гарантом сделки по Черному морю выступал господин (генеральный секретарь ООН Антониу - ред.) Гуттереш, мы все наши обязательства выполнили, но обязательства по отношению к нам так и не были выполнены", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Видео опубликовано в воскресенье в Telegram-канале журналиста.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не исполняли свои обязательства.
Москва - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
В Кремле рассказали о переговорах по возобновлению черноморской инициативы
Вчера, 15:05
 
РоссияЧерное мореТурцияДмитрий ПесковАнтониу ГуттерешПавел ЗарубинООН
 
 
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