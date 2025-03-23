https://ria.ru/20250323/peskov-2006783545.html

Песков напомнил о невыполнении обязательств по черноморской сделке

Песков напомнил о невыполнении обязательств по черноморской сделке - РИА Новости, 23.03.2025

Песков напомнил о невыполнении обязательств по черноморской сделке

Обязательства по черноморской сделке перед РФ так и не были выполнены, когда гарантом договоренностей выступал генсек ООН Антониу Гуттереш, заявил... РИА Новости, 23.03.2025

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антониу гуттереш

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Обязательства по черноморской сделке перед РФ так и не были выполнены, когда гарантом договоренностей выступал генсек ООН Антониу Гуттереш, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Раньше, когда гарантом сделки по Черному морю выступал господин (генеральный секретарь ООН Антониу - ред.) Гуттереш, мы все наши обязательства выполнили, но обязательства по отношению к нам так и не были выполнены", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано в воскресенье в Telegram-канале журналиста. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не исполняли свои обязательства.

https://ria.ru/20250323/peskov-2006783143.html

россия

черное море

турция

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россия, черное море, турция, дмитрий песков, антониу гуттереш, павел зарубин, оон