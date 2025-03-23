https://ria.ru/20250323/peskov-2006782145.html
Песков рассказал об оперативном обмене информацией с США
Песков рассказал об оперативном обмене информацией с США - РИА Новости, 23.03.2025
Песков рассказал об оперативном обмене информацией с США
Налаженные контакты между РФ и США позволяют весьма оперативно обмениваться информацией по актуальным вопросам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T14:59:00+03:00
2025-03-23T14:59:00+03:00
2025-03-23T14:59:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Налаженные контакты между РФ и США позволяют весьма оперативно обмениваться информацией по актуальным вопросам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он рассказал, что президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп подтвердили свое намерение далее продолжать контакты при необходимости, помимо этого налажены контакты по линии команд. "Это позволяет весьма оперативно обмениваться информацией по наиболее актуальным вопросам", - сказал Песков, видео с его комментарием опубликовано в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
https://ria.ru/20250323/peskov-2006777108.html
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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире
Песков рассказал об оперативном обмене информацией с США
Песков: налаженные контакты с США позволяют оперативно обмениваться информацией