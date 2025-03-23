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В Кремле рассказали о будущем Европы - РИА Новости, 23.03.2025
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14:34 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/peskov-2006777531.html
В Кремле рассказали о будущем Европы
В Кремле рассказали о будущем Европы - РИА Новости, 23.03.2025
В Кремле рассказали о будущем Европы
Рано или поздно в Европе появятся политические тяжеловесы, которым их видение укажет в сторону добрососедства с РФ, считает пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T14:34:00+03:00
2025-03-23T14:34:00+03:00
россия
европа
дмитрий песков
павел зарубин
в мире
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Рано или поздно в Европе появятся политические тяжеловесы, которым их видение укажет в сторону добрососедства с РФ, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Рано или поздно там должны же прийти какие-то тяжеловесы политические, которые имеют политическое видение будущего. А это политическое видение им укажет в сторону добрососедства с Россией", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале.
https://ria.ru/20250323/evropa-2006776019.html
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россия, европа, дмитрий песков, павел зарубин, в мире
Россия, Европа, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
В Кремле рассказали о будущем Европы

Песков: в Европе появятся политики, которые поймут важность добрососедства с РФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Рано или поздно в Европе появятся политические тяжеловесы, которым их видение укажет в сторону добрососедства с РФ, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Рано или поздно там должны же прийти какие-то тяжеловесы политические, которые имеют политическое видение будущего. А это политическое видение им укажет в сторону добрососедства с Россией", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Европа предпочитает тратить средства на милитаризацию, заявил Песков
Вчера, 14:23
 
РоссияЕвропаДмитрий ПесковПавел ЗарубинВ мире
 
 
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