https://ria.ru/20250323/peskov-2006777531.html

В Кремле рассказали о будущем Европы

В Кремле рассказали о будущем Европы - РИА Новости, 23.03.2025

В Кремле рассказали о будущем Европы

Рано или поздно в Европе появятся политические тяжеловесы, которым их видение укажет в сторону добрососедства с РФ, считает пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T14:34:00+03:00

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2025-03-23T14:34:00+03:00

россия

европа

дмитрий песков

павел зарубин

в мире

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Рано или поздно в Европе появятся политические тяжеловесы, которым их видение укажет в сторону добрососедства с РФ, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Рано или поздно там должны же прийти какие-то тяжеловесы политические, которые имеют политическое видение будущего. А это политическое видение им укажет в сторону добрососедства с Россией", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале.

https://ria.ru/20250323/evropa-2006776019.html

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россия, европа, дмитрий песков, павел зарубин, в мире