https://ria.ru/20250323/peskov-2006777108.html

Разногласия России и США не должны мешать сотрудничеству, заявил Песков

Разногласия России и США не должны мешать сотрудничеству, заявил Песков - РИА Новости, 23.03.2025

Разногласия России и США не должны мешать сотрудничеству, заявил Песков

Россия и США могут не во всем соглашаться, но это не должно лишать двух стран взаимовыгодного сотрудничества, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T14:30:00+03:00

2025-03-23T14:30:00+03:00

2025-03-23T15:14:00+03:00

россия

сша

дмитрий песков

павел зарубин

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия и США могут не во всем соглашаться, но это не должно лишать двух стран взаимовыгодного сотрудничества, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы можем в чем-то не соглашаться, но это не значит, что мы должны лишать себя взаимной выгоды", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя потенциал российско-американского сотрудничества. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста. "Так говорит здравый смысл", - добавил Песков.

https://ria.ru/20250323/peskov-2006771238.html

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россия, сша, дмитрий песков, павел зарубин, в мире