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Разногласия России и США не должны мешать сотрудничеству, заявил Песков
Разногласия России и США не должны мешать сотрудничеству, заявил Песков - РИА Новости, 23.03.2025
Разногласия России и США не должны мешать сотрудничеству, заявил Песков
Россия и США могут не во всем соглашаться, но это не должно лишать двух стран взаимовыгодного сотрудничества, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T14:30:00+03:00
2025-03-23T14:30:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия и США могут не во всем соглашаться, но это не должно лишать двух стран взаимовыгодного сотрудничества, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы можем в чем-то не соглашаться, но это не значит, что мы должны лишать себя взаимной выгоды", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя потенциал российско-американского сотрудничества. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста. "Так говорит здравый смысл", - добавил Песков.
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россия, сша, дмитрий песков, павел зарубин, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
Разногласия России и США не должны мешать сотрудничеству, заявил Песков
Песков: РФ и США могут не во всем соглашаться, но это не должно лишать их выгоды